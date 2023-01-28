我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Bed Bath & Beyond再關87家店 所有Harmon藥局也將關閉

美上將稱美中2025年開戰 中專家:好戰是美軍基因

Bed Bath & Beyond再關87家店 所有Harmon藥局也將關閉

記者顏伶如／即時報導
家居用品大型連鎖店Bed Bath & Beyond繼去年關閉150家分店後，27日宣布將再關閉87家店。（路透）
家居用品大型連鎖店Bed Bath & Beyond繼去年關閉150家分店後，27日宣布將再關閉87家店。（路透）

家居用品大型連鎖店Bed Bath & Beyond去年8月宣布關閉150家業績欠佳的分店，27日宣布將再關閉87家包括旗艦店在內的店，所有Harmon藥局連鎖店也將宣布關閉。Bed Bath & Beyond出現財務危機之後，迄今仍在設法尋找足以支撐營運的金援。

Bed Bath & Beyond發言人27日說，五家Buybuy Baby分店也將關閉。截至2022年2月為止，Bed Bath & Beyond旗下擁有大約50家Harmon藥局連鎖店。

消息人士指出，Bed Bath & Beyond近期之內便會向法院聲請破產，如今即使公司打算重整，選項已經非常有限。據指出，貸款機構已對Bed Bath & Beyond切斷信貸，Bed Bath & Beyond又還沒能找到買主願意接手；即使要向法院聲請破產法第11章(Chapter 11)保護，已經縮小規模的Bed Bath & Beyond在尋求資金的過程一直遭遇困難，許多供應商最近幾周則已停止對Bed Bath & Beyond出貨，因為擔心帳款恐怕收不到。

三名知情人士說，磋商持續進行中，資金贊助計畫還是有可能敲定。

Bed Bath & Beyond發言人27日說，五家Buybuy Baby分店...
Bed Bath & Beyond發言人27日說，五家Buybuy Baby分店也將關閉。（路透）

Bed Bath & Beyond在26日發表的聲明中說，由於公司超支，日前已收到摩根大通銀行(JPMorgan Chase)發出的違約通知。知情人士說，如果沒能取得資金挹注，恐怕所有分店或絕大多數分店都將關門。

貨架空蕩蕩的狀況可能導致Bed Bath & Beyond終究宣布分店結束營業。最近幾周，Bed Bath & Beyond曾與顧問公司Hilco Global，洽談如何取得資金以及持續付款給供應商等問題。

Bed Bath & Beyond上個月曾經警告說，公司現金嚴重不足，恐怕要走上破產之路。還沒來得及提出破產之後公司如何重整的計畫之前，Bed Bath & Beyond已經無法再向貸款銀行調度資金，也無法付款給供應商。

金融服務機構Fitch Ratings指出，近來聲請破產的零售業者當中，高達44%後來清盤(liquidation)。

破產 貸款 藥局

上一則

美、日、荷圍堵中國晶片 歐盟力挺

延伸閱讀

台大護商標 告35家「台大」侵權、對外設檢舉管道

台大護商標 告35家「台大」侵權、對外設檢舉管道
缺藥劑師 CVS、沃爾瑪、華格林3月起提早打烊

缺藥劑師 CVS、沃爾瑪、華格林3月起提早打烊
拜登宣布 保護全美醫生可開處方墮胎藥

拜登宣布 保護全美醫生可開處方墮胎藥
中國疫情+俄烏戰爭影響 義大利藥品缺貨

中國疫情+俄烏戰爭影響 義大利藥品缺貨

熱門新聞

1月23日起，國稅局開始接受納稅人申報2022年所得稅。(美聯社)

報稅季23日展開 7重點勿忽略 退稅會比往年少

2023-01-21 22:24
科技公司陸續宣布裁員，資遣方案受到員工關注。圖為Google總部一隅。（中央社）

裁員薪情大不同 科技業資遣方案比一比

2023-01-22 08:52
大型科技公司近日大幅裁員，蘋果是唯一例外。（美聯社）

還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺

2023-01-20 12:41
FactSet的統計顯示，追蹤特斯拉的分析師當中，64%給予這檔股票「買進」或「加碼」的評級，比率是2014年底以來最高。 （路透）

股價全年崩跌65% WSJ：特斯拉還是華爾街的最愛

2023-01-23 08:54
特斯拉股價上周暴漲33%，是歷來次佳表現，似乎逐漸走出去年暴跌65%的陰霾。執行長馬斯克想必樂開懷。 路透

特斯拉回來了 周線飆漲33％ 然後呢？

2023-01-28 11:08
Fed下周預料只升1碼（0.25個百分點），但大有理由不願讓市場多頭派繼續稱心如意。（路透）

美股下周面臨真正考驗：超級財報周 Fed必打壓多頭氣焰

2023-01-28 08:51

超人氣

更多 >
已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案

已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案
張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」

張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」
田納西州5非裔警打死非裔男 部分非裔居民卻不感到驚訝

田納西州5非裔警打死非裔男 部分非裔居民卻不感到驚訝
三寶辣媽紅杏出牆 老公密驗她情趣玩具DNA「結果綠炸」

三寶辣媽紅杏出牆 老公密驗她情趣玩具DNA「結果綠炸」
汪小菲賴不掉 葛斯齊公布他婚內出軌鐵證 照片一清二楚

汪小菲賴不掉 葛斯齊公布他婚內出軌鐵證 照片一清二楚