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特斯拉回來了 周線飆漲33％ 然後呢？

編譯林奇賢／綜合外電
特斯拉股價上周暴漲33%，是歷來次佳表現，似乎逐漸走出去年暴跌65%的陰霾。執行長馬斯克想必樂開懷。 路透
特斯拉股價上周暴漲33%，是歷來次佳表現，似乎逐漸走出去年暴跌65%的陰霾。執行長馬斯克想必樂開懷。 路透

特斯拉股價上周暴漲33%，為該公司史上第二佳的單周表現，讓人覺得熟悉的「那個特斯拉」回來了，這家電動車大廠在經歷災難性的2022年後，可能終於熬過最糟的時期。

根據彭博資訊報價，特斯拉股價上周五（27日）收盤大漲11％至177.88美元，站上去年12月9日以來最高，較1月3日的108.1美元低點上漲了65％。一周來飆升33％，漲幅僅次於2013年5月締造的41%紀錄。

特斯拉去年全年慘跌六成五，是上市以來最差表現。上季財報優於預期、馬斯克對展望語帶信心、加上銀行可提供50億美元的信貸承諾，都是幫助特斯拉擺脫去年陰霾的原因。

分析師看待特斯拉財報的反應並不一致。Bernstein分析師斯卡納吉指出，對多頭來說，成長題材依舊，對空頭來說，數字不會說謊。

特斯拉前景其實仍不是很明朗，特別是競爭對手不斷增加。此外，ROBO Global研究分析師梅瑟表示，以本益比來看，特斯拉比同行都貴不少，因此該公司的表現必須符合更高標準，股價才可能繼續上漲。

大摩分析師喬納斯另指出，特斯拉背後還一直存在「公司特定」的風格、情緒等因素所構成的風險，從而引發股價震盪，「穩定的股價似乎是最不可能出現的結果」。

特斯拉 股價 分析師

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