美調查公司控欺詐 印度首富資產暴跌200億美元

經過美國一家投資調查公司指控欺詐之後，印度首富阿達尼（Gautam Adani，圖）旗下主要企業的股價應聲暴跌，資產大幅縮水，財富排名也在一日之間跌出全球前5。美聯社

經過美國一家投資調查公司指控欺詐之後，印度 首富阿達尼（Gautam Adani）旗下主要企業的股價 應聲暴跌，資產大幅縮水，財富排名也在一日之間跌出全球前5。

總部於紐約的興登堡調查公司（Hindenburg Research）24日發布一份調查報告，指控阿達尼集團透過操作股市以及會計欺詐等不法手段謀取財富，光是在過去3年詐得1000億美元。

阿達尼集團發表聲明否認指控，聲稱將對興登堡調查公司採取法律行動；由於阿達尼集團今天發行增資股票，因此反控興登堡調查公司發表「不實」報告別有居心。

報告曝光後，阿達尼集團旗下多家公司的股價連續2個交易日暴跌，根據媒體報導，前天跌幅約8%，今天再跌18%，連帶衝擊到印度整個股市；昨天印度因共和國日休市。

「富比世 」（Forbes）網站今天下午顯示，阿達尼的即時淨值為966億美元，較前一天減少226億美元，縮水18.98%，這也使得他的全球財富排名從第4直落至第7，同時掉出千億美元富豪俱樂部。

現年60歲的阿達尼靠著港口業務和大宗商品貿易發跡，如今經營印度第3大企業集團阿達尼集團（Adani Group），業務涵蓋煤礦開採、食用油、機場和新聞媒體等。他目前仍暫時是亞洲首富。