豐田換帥 除了世代交替 還透露出此訊息

豐田現任社長豐田章男（右）在26日直播記者會中播出他與新任社長佐藤恒治（左）一起試乘Lexus首款電動車RZ的影片。路透

豐田汽車 創辦人之孫豐田章男4月起卸下社長職務，轉任會長，交棒給53歲的Lexus總裁佐藤恒治，不僅展現出強烈的世代交替氣勢，特別的是此人事異動是在豐田自家的YouTube頻道上以直播的方式宣布，路透報導指出，這也透露出豐田章男對傳統媒體長久以來的不信任。

路透報導，現年66歲的豐田章男過去三年投注許多心力打造公司的自媒體「Toyota Times」，僱用了許多記者，並增加對公司的新聞報導，以對抗他認為對公司的持續錯誤報導和不公平批評。

而在26日的直播記者會中，也可以看出豐田章男是如何嘗試改變媒體對這家他祖父創立的公司的討論。他批評反對者說，豐田的做法一直沒有受到那些短視近利者的了解和賞識。

豐田章男和豐田汽車的電動車策略，一直以來受到許多倡議人士或綠色投資人的批評，這些人認為他和豐田汽車並不願意接納電動車。但豐田汽車表示，該公司希望的是在邁向零排放的路途中提供更多選項，而且對於許多並未準備好負擔成本昂貴電池的市場來說，混合動力科技其實是更合理的選項。

報導指出，自從豐田不再受到那些過去讚揚其綠色科技的環保人士青睞，豐田章男似乎就愈來愈迴避傳統媒體。

他也將自己對媒體感到不信任的原因，歸因於2009年車輛召回危機時的批評報導，當時他才剛接任社長。他在2021年的一篇日本雜誌專訪中曾回憶當時情況，表示當時感到強烈的孤獨和被遺棄感。

不過，豐田這種想要繞過傳統媒體為自己發聲的做法，似乎也正符合全球大企業的趨勢，例如特斯拉 執行長馬斯克就已解散特斯拉的宣傳部門，並喜歡透過社群媒體與民眾互動。