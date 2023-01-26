特斯拉財報佳 那指漲199點

財報季喜憂參半，但特斯拉業績強勁，給以科技股為主的那指和電動車股帶來提振。在公布創紀錄的營收和穩健的獲利後，特斯拉上漲10.97%。美聯社

由於交易員整理了最新一批企業財報和高於預期的第4季國內生產總值(GDP)，美股上漲。

那斯達克綜合指數 上漲199.06點或1.76%收1萬1512.41點。道瓊工業平均指數上漲205.57點或0.61%收3萬3949.41點。而史坦普500指數上漲44.21點或1.1%收4060.43點。

商務部公布的GDP數據顯示，第4季經濟年化成長率為2.9%，高於《道瓊》估計的2.8%，但較第3季讀數略有降溫。

CFRA Research首席投資 策略師史托佛(Sam Stovall)表示，「有鑑於今天的GDP數據優於預期，我認為投資人會想，也許可以擺脫一場相當軟性、溫和的衰退，當一切就諸後，不太可能會陷入更深的熊市。」

財報季喜憂參半，但特斯拉業績強勁，給以科技股為主的那指和電動車股帶來提振。在公布創紀錄的營收 和穩健的獲利後，特斯拉上漲10.97%。飽受打擊的科技巨頭微軟、輝達、亞馬遜和Alphabet也上漲。雖然營收超出預期，但IBM仍下跌4.46%。

航空公司財報也同步公布，西南航空下跌3.15%，因假期崩潰導致虧損超出預期。美國航空因第4季業績好轉而上漲2.15%。聯合航空和達美航空也走低。

此外，雪佛龍在宣布750億元的股票回購計畫後上漲4.88%。

所有主要平均股指本周和本月都將實現上漲。道指和史指本周分別上漲1.7%和2.2%。那指本周上漲3.3%，可望創下7月以來的最佳單月表現。

現在焦點轉移到下周的Fed政策會議，人們普遍預計Fed將宣布升息25個基點以應對高通膨。投資人將密切關注Fed在降息前打算升息多少的線索。

服裝公司Boot Barn的銷售財測遠超預期，股價上漲17.56%。Boot Barn之前曾預先公布其第3財季部分業績。預計當季營收將在4.38億元至4.48億元間。StreetAccount調查的分析師預計為4.33億元。

Piper Sandler分析師基斯(Peter Keith)表示，獲利財測低於預期，但這部分是由於運輸成本可能很快就會下降。

基斯在給客戶的報告中表示：「2023財年每股獲利下降的主要原因是對更高運費的會計處理，這反過來將導致運費早在第1季就成為毛利率的順風車。」該投行對該股的評級為加碼。

BTIG策略師克林斯基(Jonathan Krinsky)表示，隨著市場消化喜憂參半的財報結果，並評估這場宏觀風暴的最糟時期是否已經到來，預計來回波動將繼續。

他在最新報告中指出，「市場繼續打乒乓球，雖不會崩潰，但似乎也無法創造逃逸動能。」「我們認為這主要是由於持續的混合宏觀訊息，因為市場正在努力決定應該如何解讀利多和利空。」

最新的Investors Intelligence對財經通訊作者的每周調查顯示，看多者從上周的46.5%回落至45.1%，超過12月的高點43.3%和2022年8月中旬的高點45.0%。

II指出，「45%上下的多頭數量還沒有暗示頂部，特別是如果整體趨勢正在轉向正向之際。」隨著年初股市反彈，看空情緒再次下降，從上周的29.6%降至28.2%。本周預測市場調整的財經編輯從一周前的23.9%攀升至26.7%。

所謂的「牛熊價差」幾乎沒有變化，維持在16.2點，之前為16.9點，連續第10周為正值。II說，「正值價差代表風險升高」，但目前的讀數還不必讓人擔憂。

與此同時，最新公布的美國散戶協會(AAII)情緒調查顯示，看漲觀點從31%降至本周的28.4%；看跌情緒從33.1%升至36.7%；中立意見從36%降至35%，但仍連續第4周高於31.5%的歷史平均水平，為2022年3/4月以來最長時期。

AAII指出，樂觀情緒仍低於30%和歷史平均水平37.5%，而悲觀情緒則高於31.5%的歷史平均水平。

陷入困境的零售商Bed Bath & Beyond第二次警告其缺乏現金償還債務後，股價暴跌22.22%。

該公司在一份證券備案文件中表示，它「沒有足夠的資源來償還信貸額度金額，這將導致公司考慮所有可能選項，包括依美國破產法進行公司重組」。

這是數周來該公司第二度發出的破產警告。