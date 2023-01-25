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波音2022年Q4虧損6.34億元 供應鏈問題拖累

中央社／紐約25日綜合外電報導
波音公司去年第4季又見虧損。（路透）
波音公司去年第4季又見虧損。（路透）

受到供應鏈和人力問題拖累，波音公司（Boeing）去年第4季又見虧損，但因航空需求強勁，2023年前景可期。

法新社報導，波音表示，其商用飛機業務受到「反常的成本」影響，而勞動力不穩與供應鏈中斷，也對國防、太空和安全部門造成壓力。

波音截至去年12月31日的季度虧損6.34億美元，低於前一年同期的41億美元虧損。營收成長35%，來到200億美元，但低於分析師預期。

這家航空巨頭近年受到737MAX墜機事故後生產問題和認證延遲的困擾，但2022年以正現金流結束，為2018年以來首次。

波音公司執行長凱爾洪（David Calhoun）表示：「我們第4季表現強勁，2022年證明是我們復甦的重要一年。」

他對分析師表示，預計2022年公司將宣布簽下更多大單，像是與聯合航空公司（United Airlines）以及達美航空（Delta Air Lines）那類的大額訂單。

凱爾洪表示：「有些對航空的巨大興趣，我會說現在大多數在美國境外，而不是在美國境內，我們正在考慮非常大的事情。」

他說，對近期經濟前景的擔憂也不會影響這些計畫。

「經濟衰退似乎不是障礙，因為請記住，我們爭取的是從現在起4、5年後的交付，所以經濟衰退其實沒有被計算在內。」

供應鏈 分析師 營收

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