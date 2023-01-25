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輝達執行長黃仁勳：人工智慧仍欠缺法律與社會規範

中央社斯德哥爾摩24日綜合外電報導
圖為輝達執行長黃仁勳。路透
圖為輝達執行長黃仁勳。路透

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天表示，人工智慧AI）新興領域將帶來強大的工具，惟相關法律和社會規範仍待制定。

路透報導，黃仁勳在斯德哥爾摩的一場活動中發表上述談話。當地官員表示，他們正使用輝達的工具升級瑞典最快的超級電腦，以開發瑞典語的大型語言模型（large language model）。

黃仁勳表示，「請記住，如果你退後一步，思考生活中所有對社會方便、有利或美好的事物，就會發現它可能也具有潛在危害。」

他說，工程標準組織必須制定標準，以打造安全的AI系統，這與醫療機構針對醫療行為制定規則的方式類似。他也表示，法律和社會規範將對人工智慧發揮關鍵作用。

黃仁勳指出，「使用人工智慧的社會規範為何？人工智慧相關法律規範也仍待制定。現在一切都在迅速發展，相關議題獲得熱烈討論的事實，讓我們處在一個更好的位置，確保最終能達到更好的結果。」

在美國，來自加州的聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）等立法者一直呼籲設立一個負責監管AI的聯邦機構。本月23日，劉雲平還在「紐約時報」刊登的一篇評論文章中提出，執法機構使用的臉部辨識等系統可能誤判少數族群人士。

黃仁勳 人工智慧 AI

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