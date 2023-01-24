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跨國企業發俄國財排行榜 中企最多 嬌生、雀巢也挨批

中央社／布魯塞爾24日電
阿里巴巴被點名是「在俄國加深對中國物資依賴下的最大獲益者之一」。（路透）
阿里巴巴被點名是「在俄國加深對中國物資依賴下的最大獲益者之一」。（路透）

俄羅斯入侵烏克蘭已經11個月，經開戰初期一波跨國企業抵制、撤出俄國市場後，如今誰還在那裡作生意、繳稅給俄國政府，間接資助侵略者？英國非政府組織點名中國企業最多，西方品牌嬌生、雀巢也挨批。

設在倫敦的「道德評價機構」（Moral Rating Agency）是由企業購併顧問狄克森（Mark Dixon）在俄烏戰爭後創辦，針對跨國企業在俄烏戰爭中的表現給予道德評分、排名，以促使消費者施壓企業改變行為，曾被多國媒體引述。評分指標包括企業撤出俄國的幅度和速度、對俄國經濟的影響力，以及為撤出犧牲多少等等。

根據道德評價機構網站上的排行榜，道德負分最多的前10名有9個是中國企業，包括協助俄國發展直升機的中國航空工業集團、進口俄國石油的中國化工集團，還有被描述為「傳遞俄國官方宣傳且監控人民幫凶」的騰訊，以及「在俄國加深對中國物資依賴下的最大獲益者之一」阿里巴巴。

與阿里巴巴對比的跨國物流大企業，是在戰事開始沒多久就完全撤離俄國市場的亞馬遜（Amazon）。

道德破產前10名裡唯一非中國的企業是日本電信電話公司（NTT），雖然NTT曾宣布人道援助烏克蘭人民250萬美元，但因屬重要基礎建設行業且無跡象顯示退出俄國市場活動，使其評價降低。

道德評價機構另針對國際知名零售品牌的表現，呼籲消費者年節採購時留意。「布魯塞爾時報」（Brussels Times）轉述狄克森的說法：「如果你閉上雙眼想著這家企業在俄烏戰爭時做了什麼，一個不道德的品牌（產品）嚐起來就不會太美味。」

他點名食品集團雀巢（Nestlé）、醫藥品集團嬌生（Johnson & Johnson）和日用品集團聯合利華（Unilever）、百事可樂集團（Pepsi）都仍在俄國營運銷售大量產品，中國的電腦品牌聯想也持續在俄國做生意。

道德評價機構指出，拒絕離開的外資企業總共在俄國雇用約70萬人，持有1410億美元的俄國資產。

狄克森希望消費者在逢年過節的氣氛中，不要忘記烏克蘭人仍在戰爭下求生。

俄國 烏克蘭 嬌生

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