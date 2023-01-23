Fed將緩升息 那指漲逾2%

美股上漲，因為投資 人認為Fed可能放緩升息 步伐，並為繁忙的本周財報業績預做準備。

那斯達克綜合指數上漲223.98點或2.01%收1萬1364.41點。而道瓊工業平均指數上漲254.07點或0.76%收3萬3629.56點。史坦普500指數上漲47.2點或1.19%收4019.81點。

特斯拉和蘋果上漲，因人們寄望中國重新開放將可提振它們的業務。隨著中國應對激增的新冠確診案例，這兩家科技巨頭最近都在努力解決臨時停工和生產受到打擊的問題。

半導體股上漲，VanEck半導體ETF飆升4.72%，創11月以來的最佳單日漲幅。

投資人已開始評估Fed在數月的激進緊縮之後準備放慢其對抗通膨升息步伐的可能性。上周公布的經濟數據顯示批發價格和零售銷售均出現下滑。這一點以及Fed官員的評論似乎預示著經濟放緩。

Fed理事沃勒20日的言論似乎支持在下次會議上升息25個基點，這提振了投資人的希望。《華爾街日報》22日的一篇報導提出了春季暫停升息的可能性，這可能顯示Fed的升息行動可能接近尾聲。

BTIG首席市場技術分析師克林斯基(Jonathan Krinsky)在最新報告中寫道：「多頭在近期動能和『軟著陸』聲中出頭，並且很難與最近的價格走勢相提並論。」「另一方面，長期趨勢仍然有些看跌，我們始終對這種廣受關注的『突破』抱持懷疑態度，尤其是在大漲之後。」

根據CME Group的數據，市場已經消化了近100%的升息25個基點的可能性，這將使利率達到4.5%-4.75%的目標區間。

本周的財報可能會讓市場緊張不安，約40%的道數成份股計畫發布最新的財務業績，並提供更多有關如何應對通膨和利率的見解。本周將發布財報的一些大牌包括微軟、IBM、特斯拉、Visa和萬事達卡。

24日公布的微軟第2財季財報應該是股票投資人短期內須更謹慎的急需「重啟」。

富國銀行分析師特林(Michael Turrin)在給客戶的最新報告中寫道：「雖然我們同意第二財季數據極具挑戰，但該數據也應該有助於將最壞的消息拋在腦後，可能會重新設定預期，並進一步證明目前的下半年估計值將趨於穩定，甚至可能上行。」

即便如此，富國銀行仍將微軟視為業內最多元化的公司之一，具有長期穩定的成長潛力，「即使市場普遍存在不確定性，尤其是在採用以消費模式為主的供應商，但合作夥伴認為微軟擁有多元化的產品組合，應該能使公司能夠繼續在安全、數據和人工智慧等領域占有市占率。」

根據Refinitiv的數據，截至目前為止，史指成分股中共有57家公司公布了第4季財報，其中63%公布的業績超出預期。

由於利率上升和經濟衰退擔憂，獲利成長低於平均水平。數據顯示，企業公布財報的獲利比預期高出2.4%，而長期平均水平比預期高出4.1%，前4季的平均水平為5.3%。

華爾街越來越一致認為，史指將在今年第1季創下熊市 新低。但BMO Capital Markets並不認同這一說法，認為這是一個「機率非常低的事件」。

為什麼？該公司在20日的報告中表示，這次熊市不同於過去三次，因為它主要是由供需問題驅動的，而其他熊市則源於某些事件和危機。

該公司首席投資策略師貝爾斯基(Brian Belski)在報告中寫道：「我們仍然相信2022年10月12日可能代表本周期的價格低點，我們正處於下一個牛市的早期階段。」「下一個牛市的早期階段已經開始。」

他表示，「然而，我們也認為未來幾個月的道路將崎嶇不平，但考量目前的市場環境，任何潛在的疲軟都不太可能將史指推低至10月的低點下方。」

在所有持續至少9個月的熊市中，史指在2022年下跌25%是最快的，根據該報告，這個速度幾乎是平均水平的2倍。雖然熊市通常在下跌至少25%後加深跌幅，但該公司認為目前的趨勢正在遠離10月低點。