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蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

聯準會官員普遍認為 2月初只會升息1碼

編譯任中原／綜合外電
美國聯準會（Fed）。(路透)
美國聯準會（Fed）。(路透)

美國聯準會（Fed）決策官員最近的公開發言及訪問談話顯示，元月31日─2月1日會議將恢復傳統的升息速度，即升息1碼，聯邦資金利率將成為4.5%~4.75%，讓官員們有更多的時間來評估升息迄今所造成的影響，以決定升到多高為止。

官員們將在這次會議上，討論勞工需求、消費支出及通膨率還需減緩多少，才能暫停升息。Fed副主席布蘭納德（鴿派，有投票權）上周表示，「這套邏輯非常適用於當下」；縮小升息幅度「讓我們能夠吸收更多數據，且可能使利率更佳的著陸在具有充分約束力的水準上」。

有投票權的鷹派理事沃勒也表示，Fed升息是為了削弱需求以壓低通膨，「已有諸多證據顯示商業活動的確正朝此一方向走」；他贊成2月會議時只升息1碼。

去年12月會議上，大部分決策官員預測今年利率將升到5%~5.25%，亦即總共將升息3碼；而市場預期只會升息2碼。

最近政府公布的經濟數據及企業景氣調查指標，已顯示製造業大走下坡，且服務業的新訂單及消費者的產品支出都已回降。

本周商務部將公布12月個人消費支出（PCE）核心平減指數，這是Fed最重視的通膨指標；布蘭納德表示，指數可能年比上升4.5%，去年第4季升幅換算成年率後為3.1%。

決策官員可能在2月會議聲明中，表示Fed將繼續升息，但不太可能提出明確的利率指引。

一些官員已表示，即使Fed於今年夏季暫停升息，之後再度升息的機率仍大於降息。達拉斯區聯邦準備銀行總裁羅根（今年有投票權）表示，「我們仍須保持彈性；如果經濟展望生變，或金融市場顯示有此必要，還會進一步升息」。

這次會議上，官員們可能會思考兩大問題：升息影響就業及整體經濟活動的效應要多久才能充分發揮？以及供應鏈瓶頸紓解，或燃料與其他原料下降等因素，能夠使通膨減緩多少？

一些官員主張只要未來幾個月經濟活動並未明顯趨軟，就應該將暫停升息的時間延後；他們認為這一次經濟對升息的反應時間相對較短。另一些官員則主張應該早一點暫停升息，認為經濟需要較長的時間才會反應出升息的衝擊。

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