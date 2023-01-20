道指史指止跌 那指連漲三周

Netflix雖然上季獲利低於分析師預期，但在新增訂戶數量超過預期後上漲8.46%。美聯社

在短暫失去1月反彈的動能後，美股以強勁收盤結束本周。

道瓊工業平均指數 上漲330.93點或1%收3萬3375.49點。史坦普500指數上漲73.76點或1.89%至3972.61點。這兩個指數結束連續3天的下跌。與此同時，在Netflix和Alphabet的推動下，那斯達克綜合指數上漲288.17點或2.66%收1萬1140.43點。

那指本周也表現出色，上漲0.55%，連續第3周上漲。道指本周收低2.7%，史指下跌0.66%，均中止連漲2周走勢。

今年所有主要平均指數仍處於正值區域。

KKM Financial創始人兼CEO奇爾伯格(Jeff Kilburg)說：「反應比預期的更情緒化。」「很多人變得更加悲觀，因此今年開年出現拋物線走勢。現在，一如預期，市場並沒有呈直線發展。」

他補充說：「我們正在觀察股指繼續浮動並創下更高低點。」「走高拉回給多頭帶來一點信心。 然而，技術面仍然有利於空頭和拋售反彈。」

投資人繼續關注財報，大型科技股領漲市場。雖然上季獲利低於分析師預期，但Netflix在新增訂戶數量超過預期後上漲8.46%。在宣布將裁員1.2萬人後，Alphabet上漲5.34%。

奇爾伯格說：「你會看到一些過氣的科技股受到更多的重視，因為人們對在2022年看到的絕對科技崩盤中的機會變得更加謹慎。」

摩根大通首席美國股票 策略師拉柯斯布賈斯(Dubravko Lakos-Bujas)表示，利空最近對股市來說是利多，但這種情況不會持續太久。

他在一份報告中表示：「最近，股市一直在擺脫不利的經濟消息，並因疲軟的經濟數據和較低的殖利率而上漲。」「然而，我們認為這種關係不會持續下去，預計更弱的財測會給股市帶來下行壓力。」他指的是企業本身的財測。

這位策略師表示，隨著通貨膨脹和經濟放緩侵蝕獲利，預計企業將下修業績財測，股市可能走低。

即使美股從新年漲勢中短暫回落，但本周加密貨幣仍上漲。

根據Coin Metrics的數據，比特幣 本周上漲約12%，而以太幣上漲了14%。本周因馬丁路德金恩假期而縮短。

Wolfe Research策略師金斯伯格(Rob Ginsburg)表示：「雖然股市在18日和19日消化了最新的阻力測試，但比特幣的上行分歧以及半導體的健康走勢，對我來說證明風險偏好正在滲透到表面之下。」「我一直認為比特幣是投資人風險偏好的指標，因此這種看漲背離絕對值得注意。」

Fed理事沃勒(Christopher Waller)表示，如果軟衰退意味著降低通膨，他將容忍軟衰退，「如果能夠降低通膨，而最糟糕的情況是出現溫和、短暫的衰退，那還不算太糟糕。」

這位央行官員在紐約外交關係委員會會議上表示，他認為Fed可以降低通膨，同時仍能實現經濟「軟著陸」。

Salesforce上揚3.3%，之前Cowen將這家軟體公司評級從跑贏大盤下修至市場表現，並表示在經歷了多年的迅猛成長後需要適應新時代。

分析師伍德(Derrick Wood)表示：「經過有機和無機努力的長期高成長周期後，Salesforce已經達到更大的市場滲透率，並正在進入更成熟的成長階段。」

禮來公司(Eli Lilly)下跌1.43%，因美國食品和藥物管理局(FDA)拒絕了該公司要求加快批准其阿茲海默氏症治療藥物donanemab的請求。

FDA表示，它需要至少100名服用該藥物一年的患者的數據。禮來公司表示，部分參加試驗的患者提前停止了治療，因為在短短6個月內腦斑塊就減少了。禮來仍計劃尋求對該療法的完全批准。

William Blair分析師敏特(Myles Minter)表示，這個消息對衛采(Eisai)和Biogen的股票有利；這兩家公司是競爭性治療藥物Leqembi的製造商。他預計這將延後禮來的治療藥物進入市場，可能會到明年。

基於Leqembi的潛力，敏特給予Biogen股票評級優於大市。 該股上漲2.01%。

摩根大通將製藥股Regeneron的評級從中性調升至加碼，聲稱其眼藥獲批可能會使股價上漲近20%。