安全港其實最危險？專家示警這類股超買 泡沫快爆了

華爾街股市專家提醒投資人，現在被視為資金安全避風港的必需性消費股，很可能淪為日後的地雷股。路透

聯準會（Fed）為抑制通膨已連番升息，從決策官員最近談話仍看不出升息鬆手跡象，這令投資 人擔心Fed緊縮過度可能把美國經濟推落衰退。也因此，一位股市專家提醒投資人，現在被視為資金安全避風港的股票，很可能淪為日後的地雷股。

財經網站MarketWatch報導，TheoTrade首席市場技術分析師比爾曼（Jeff Bierman）指出，近來資金輪動到必需性消費類股（consumer staples），成為資金安全避風港灣，但如今這類股已被「超賣」、價位被「高估」。

畢爾曼毫不諱言警告，美國正步入衰退，而必需性消費品股如今估值變得像成長股似的，但其實只是價值股罷了。他說，技術線圖顯示，這類股將大幅回檔修正，而跌幅可能比預期還要大。

他點名一長串個股，包括沃爾瑪（Walmart）、寶鹼（Procter & Gamble）、雀巢（Nestlé）、可口可樂 、百事（PepsiCo）等。他還特別指出，金寶湯公司（Campbell Soup）現在本益比20倍，資產報酬率（ROA）卻只有7.5倍，「這檔股票即使腰斬，還嫌太貴」。

畢爾曼認為，可口可樂的情況也類似，現在本益比24倍，資本報酬率僅10倍。

他在致客戶報告上寫道：「標普500每一類股的本益比都必須降到個位數，市場底部才會浮現。半導體、石油和零售（一部分）已觸底，但必需性消費股還早得很。」

因此，畢爾曼認為，從風險報酬比來看，現在華爾街最佳做空機會在必需性消費品股。他說：「長遠來看，此刻是必需性消費品股崩潰的開始。」

畢爾曼曾抓住2022年標普500指數 走勢三大轉折點。

2021年12月，他預測標普500指數六個月內可能跌20%，跌到3,900點。結果，該指數在5月初跌到3,930點。

去年6月，他預測標普500指數會強彈，並漲上4,300點。結果，該指數在8月中漲抵4,315點。

去年8月25日接受MarketWatch訪問時，他預測標普500指數將回測3,600點。結果，該指數9月底收在3,585點，是2022年新低點。