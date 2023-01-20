Netflix共同創辦人卸任執行長 上季新增訂戶遠優於預期

Netflix共同創辦人哈斯汀（Reed Hastings）宣布卸下共同執行長一職，而該公司上季新增訂戶數遠優於分析師預期。（美聯社）

影音串流巨擘Netflix 共同創辦人哈斯汀（Reed Hastings）宣布卸下共同執行長一職，啟動接班，展現新氣象，而該公司去年底也寫下不錯的業績，上季新增訂戶數遠優於分析師 預期、營收 則符合預期，激勵Netflix股價在美股盤後上漲6%。

哈斯汀19日在部落格宣布他卸任共同執行長，而Netflix已擢升營運長皮特斯（Greg Peters）為共同執行長，和薩蘭多斯（Ted Sarandos）一起執掌全公司；後者是在2020年升任共同執行長。

哈斯汀將繼續擔任執行董事長；亞馬遜的貝佐斯、微軟的蓋茲過去也都這麼做。哈斯汀計劃花更多時間在慈善，但「仍非常關注Netflix的股價表現」。

Netflix同日公布，去年度第4季新增770萬訂戶，遠優於華爾街分析師平均預估的450萬戶，拜阿達一族外傳影集「星期三」、紀錄片系列「哈利和梅根」受歡迎所賜。

Hargreaves Lansdown分析師隆耶茨表示：「雖然華爾街因衰退疑慮和對Fed的不安而陷入低迷，但Netflix訂戶大增，為五味雜陳的氛圍注入一些亟需的樂觀情緒。」

Netflix上季營收較一年前增加2%至79億美元，符合市場預期，營業利益減少13%至5.5億美元，淨利更銳減91%至5,500萬美元，每股盈餘12美分，低於分析師預測的45美分，該公司把部分原因歸咎於強勢美元。另外，Netflix上季內容支出為40億美元，低於一年前的57億美元。

儘管如此，Netflix預測，該公司的利潤率和自由現金流將在今年有所改善；預期今年度第1季訂戶將「溫和」成長，而且在新的營收來源幫助下，本季營收將較去年同期增加4%。

截至去年底，Netflix付費訂戶總數達2.31億戶，全年增加800萬戶，是自2011年來最差年度表現。該公司致函投資人：「2022年是個艱難的一年，一開始不順利，但收尾時漸露曙光，我們相信會有條明確路線，讓我們的營收再次加速成長」。