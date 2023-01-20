Fed兩大官員主張維持高利率 市場估再升2碼後暫停

Fed副主席布蘭納德（Lael Brainard）。（美聯社）

美國聯準會（Fed）兩位重量級官員表示，必須維持高利率 一段時間來抑制通膨，儘管近期顯示出通膨放緩跡象，但依然過熱。

Fed副主席布蘭納德（Lael Brainard）19日在芝加哥大學布斯商學院的活動上表示：「儘管通膨最近緩和了，但依然在高檔，政策需要維持在足夠的限制水準一段時間，以確保通膨率繼續向2%回落。」

目前交易人士預期Fed將在2月1日的決策會議上把升息 幅度放緩至1碼（25個基點），但布蘭納德沒有表明是否支持升息1碼的幅度，也沒有透露預期今年的利率峰值。Fed官員的利率峰值預估中值為5.1%左右；相較下，市場預期利率攀抵約4.9%的高峰，接著在下半年降息。

不過，她傳達的訊息大致與其他Fed官員一致，即利率必須維持在高點一段時間。但布蘭納德也表示，美國經濟「軟著陸」的機會顯然愈來愈大，即通膨下降的同時又不會產生大量失業。

同日稍後，紐約聯邦準備銀行總裁威廉 斯（John Williams）表示，Fed官員尚未完成透過積極緊縮政策來削弱頑固物價壓力的的工作。

威廉斯在固定收益分析師協會的活動中說：「由於通膨依然高檔，供需失衡的跡象繼續存在，顯然貨幣政策仍有更多工作要做，以便把通膨率持續壓低至我們的2%目標。」

威廉斯也不願透露他支持下次會議的升息幅度以及利率峰值，但指出Fed縮減升息步調是合理的，因為央行已更為接近結束緊縮政策的行動。不過他也強調，利率的峰值將由經濟數據決定。

Fed在去年12月升息2碼，比先前連續四度升息3碼的幅度減緩，目前聯邦資金利率為4.25%至4.5%。根據路透的調查結果，多數分析師預期Fed將在接下來的2月與3月會議各升息1碼，接著可能維持利率不變直到至少今年底。多位Fed官員近日已表示，接下來以較小幅度的1碼做為升息幅度，是較為審慎的做法。