憂Fed續升息 股指連跌3日

美股繼續下跌，因為投資人越來越擔心Fed將繼續升息，雖然跡象顯示通膨正在放緩。美聯社

美股繼續下跌，因為投資 人越來越擔心Fed將繼續升息，雖然跡象顯示通膨正在放緩。

道瓊工業平均指數 下跌252.4點或0.76%至3萬3044.56點，連續第3個交易日下跌，並回吐了新年至今的漲幅。史坦普500指數下跌30.01點或0.76%至3898.85點。那斯達克綜合指數下跌104.74點或0.96%至1萬852.27點。史指和那指本月仍呈上揚。

所有主要股指都可望迎來3周來首見下跌。道指本周目前下跌3.67%，將創下9月以來最差單周表現。史指和那指本周均下跌超過2%。

Wells Fargo Securities股票策略主管哈維(Christopher Harvey)表示：「股指17日和18日在盤中幾乎觸及近期史指公允價值估計4014點後下跌，好像需要喘口氣。」「推動年初以來大幅上漲的因素，像是空頭回補、風險買盤和較低的殖利率 ，似乎正在觸及近期界限。這可能會導致市場在短期內橫盤整理。」

勞工部報告，上周初請失業金人數降至6月下旬以來最低水平，股指延續跌勢，因為這向投資人發出訊號，代表在經濟放緩的情況下，勞動市場具有韌性。

貨幣數據和交易公司Oanda資深市場分析師莫亞(Ed Moya)說：「雖然疫情後所有大型科技公司都裁員，但就業市場仍然熱絡。」「勞動市場需要突破才能讓Fed輕鬆維持利率不變。」

截至1月14日當周，經季節性因素調整後的初請失業金人數為19萬人，較上周減少1.5萬人。《道瓊》調查的經濟學家預測值為21.5萬人。

投資人一直在分析其他近期經濟數據和Fed官員的言論，以尋找有關利率將會走多高的線索。但是，雖然最近的數據顯示通膨正在放緩，但摩根大通CEO戴蒙認為利率將超過5%。

他在瑞士達沃斯世界經濟談壇上表示，「我認為仍有很多潛在的通貨膨脹，不會這麼快消失。」

投資人也在關注關鍵的上季財報，看看是否正在醞釀獲利衰退。Netflix在收盤後公布財報。

美國19日觸及債務上限，讓部分投資人承壓，擔心潛在的違約可能對經濟成長和國債市場造成影響。Commonwealth Financial Network投資長麥克米蘭(Brad McMillan)表示，雖然這是件大事，但它以前發生過，而且還會再次發生。

他說，「雖然結局可能真的很糟糕，但我們之前每次都解決了問題。」他並補充說有很多方法可以在6月之前解決問題，「如果國會不能或不願達成協議，除了違約之外確實還有其他選擇。」「這些選擇將在違約之前發生。 正如在金融危機時一樣，在讓世界崩潰之前，政府願意做很多以前無法想像的事情，我很確定如今也是如此。」

美國個人投資者協會(AAII)最新的每周調查顯示，看漲情緒升至9周以來最高水平的31%，高於上周的24%，略低於11月中旬創下的去年高點33.5%。

看跌情緒降至11周以來最低點33.1%，上周為39.9%，遠低於9月中旬創下的去年高點60.9%。

中立觀點保持不變在36%。情緒調查是反向指標，AAII 表示，「高於平均水平的市場回報往往伴隨著異常低的樂觀情緒，而低於平均水平的市場回報往往伴隨著異常高的樂觀情緒。」

在最新《Investors Intelligence》金融通訊編輯調查中，多頭從前周的41.4%攀升至本周的46.5%；空頭從32.9%降至29.6%；預計會出現調整的人從25.7%降到23.9%。所謂的牛市價差從8.5擴大至16.9點，為連續第9周週多頭多於空頭。

AAII指出，「即使多頭大幅增加，價差擴大也不是主要問題。」

Fed理事布雷納德表示，即使最近跡象顯示通膨正在減弱，但她預計利率將保持高位。

她在芝加哥布斯商學院發表的演講中誓言要「堅持到底」，直到通膨展現更多跡象證明正在接近Fed 2%的目標，「即使近期有所放緩，通貨膨脹率仍然很高，政策需要在一段時間內保持足夠的限制，以確保通貨膨脹率持續回到2%。」