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WhatsApp涉違反歐盟個資法規 Meta再遭罰595萬美元

中央社都柏林19日綜合外電報導
美國社群媒體巨擘Meta旗下通訊軟體WhatsApp今天遭到愛爾蘭的資料保護委員會處以550萬歐元（約595萬美元）罰款，理由是違反歐洲聯盟（EU）的個人資料保護法規。美聯社
美國社群媒體巨擘Meta旗下通訊軟體WhatsApp今天遭到愛爾蘭的資料保護委員會處以550萬歐元（約595萬美元）罰款，理由是違反歐洲聯盟（EU）的個人資料保護法規。美聯社

美國社群媒體巨擘Meta旗下通訊軟體WhatsApp今天遭到愛爾蘭的資料保護委員會處以550萬歐元（約595萬美元）罰款，理由是違反歐洲聯盟（EU）的個人資料保護法規。

路透報導，愛爾蘭的資料保護委員會（Data Protection Commission，DPC）還要求WhatsApp重新檢討它利用個資來改善服務的方式。由於Meta的歐洲總部設在愛爾蘭首都都柏林，因此DPC是它在歐盟的隱私保護事務首要監管機關。

法新社報導，DPC本月稍早才以相同違規理由，對Meta旗下另2個知名社群平台臉書（Facebook）與Instagram處以3億9000萬歐元（約4.2億美元）罰款，並要求Meta必須重新檢視它利用個資進行精準廣告投放的法律基礎。

WhatsApp的一名發言人表示，他們有意對這起裁決提出上訴，並強烈相信自身服務運作方式在技術上和法律上皆符合規定。

DPC則在聲明中說，它發現Meta的行為「在透明度上違反應盡義務」，且在「為了改善服務及安全目的而對個資進行處理上」，依賴不正確的法律基礎。

DPC要求Meta在6個月內改善個資處理業務，以符合法規。

DPC至今累計已對Meta開罰13億歐元（約14億美元），另有10件對這個集團旗下服務的調查尚在進行中。

個資 社群媒體 WhatsApp

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