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英特爾CEO：晶片決定未來50年的地緣政治

編譯葉亭均／綜合外電
英特爾執行長基辛格。（路透）
英特爾執行長基辛格。（路透）

英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）17日表示，未來50年，晶片的可取得性、貿易和投資將主導全球政治。另據路透報導，英特爾全球營運長表示，公司正致力於在德國馬德堡（Magdeburg）設晶圓廠，而且正與政府磋商融資細節。

基辛格出席達沃斯世界經濟論壇（WEF）並接受CNN訪問時表示：「石油蘊藏的地點在過去50年定義了地緣政治，但在未來50年，科技供應鏈所在地，以及半導體生產的所在地是更重要的。」

他表示，英特爾在美國、歐洲和各地的投資不僅是對公司的未來很重要，而且對於把世界未來最關鍵資源全球化也很重要，「我們需要這樣地理上平衡、有韌性的供應鏈」。

英特爾去年說，將投資200億美元在美國設立兩座新的晶圓廠，並投資多達900億美元在歐洲設新廠，目標重振英特爾做為半導體產業領導者的地位。

基辛格說：「如果我們從新冠危機和這樣多年的經歷有學到一件事，那就是我們需要供應鏈有韌性。」

他坦承，該公司的十年投資大計正面臨艱困的經濟時期，「短期面臨艱困的經濟環境，像是新冠疫情與中國，烏克蘭與歐洲能源，美國的通膨，你環顧四周並提問『好消息在哪裡 ?』」「但同時間，我們需要長期投資，三季的經濟環境不能決定五年、六年的資本投資周期。這些日子對執行長而言是個挑戰。」

美國去年通過的晶片法將投資逾2000億美元協助企業推動美國國內的晶片生產與研發。基辛格說，英特爾和其他晶片公司正在等待這筆資金撥下，預期今年將見到這些資金，「我正在投資，拜託撥出這些錢。因為我們假定他們將協助我們進行這些大規模投資」。

另外，英特爾也確認了德國的設廠計畫。該公司全球營運長埃斯法里亞尼（Keyvan Esfarjani）上周在加州一場晶片研討會上對路透記者表示：「我們致力於讓馬德堡設廠計畫成功。雖然我們必須在當前的環境中調整步調，但我們一刻不容鬆懈」。

此前，德國媒體Volksstimme上月報導英特爾已經取消原定2023年上半年在德國東部城市馬德堡建造晶圓廠的目標，原因是希望取得更多公共補貼。德國經濟部發言人則表示，政府正與英特爾和歐盟執委會持續洽談這項計畫。

投資 晶片 德國

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