我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國女子在韓整容 手術一半心跳停止 搶救無效身亡

世說新聞╱直擊南加隱藏版年貨大街 商品實惠嗎？

因應晶片不景氣 三星傳調整生產計畫 SK海力士減產

編譯簡國帆／即時報導
南韓媒體報導，三星電子和SK海力士都正全力採取行動，在晶片業不景氣之際，管理庫存並維持獲利。(路透)
南韓媒體報導，三星電子和SK海力士都正全力採取行動，在晶片業不景氣之際，管理庫存並維持獲利。(路透)

南韓每日經濟新聞英文版網站The Pulse報導，南韓三星電子和SK海力士等晶片大廠都正全力採取行動，在晶片業不景氣之際，管理庫存並維持獲利。

報導引述多位消息來源指出，三星電子去年底起推出優化產線的計畫，例如重新安排設施與設備，希望平衡生產，以因應市場的供應過剩。

三星電子也計畫研擬生產計畫，聚焦於DDR5、高頻寬記憶體（HBM）及GDRR6等新產品，增產需求強勁的高附加價值品項，同時減少一般性的產品，管理整體存貨。

報導指出，三星電子其下的裝置解決方案（DS）部門主管已和投資市場的主管開會，提出調整供應的相關計畫。

SK海力士近來也已調降供國內設施使用的晶圓產量10%，專家指出，此舉形同減產。該公司先前已宣布，將減少生產利潤較低的產品，並且重新安排產品組合與設備，以平衡供需。

這兩家韓廠尤其調整對NAND快閃記憶體晶片領域的規畫。三星電子正考慮把NAND快閃記憶體生產的一些無塵室，轉移到System LSI等其他部門，SK海力士也正放慢成都廠的擴張腳步，減緩引進新設備流程。

三星和SK海力士都努力要維持獲利。現代汽車證券預期，三星電子去年的存貨資產比前年增加15%至47.6兆韓元（385億美元），Ebest投資證券公司也預期，SK海力士去年的存貨資產幾乎比前年倍增到17.3兆韓元。

庫存流動緩慢，也正惡化企業現金流。三星電子上季的營業利益之所以低於預期，據傳就是因為存貨價值減少。

三星 晶片 投資

上一則

中國解封後全球景氣風向丕變 IMF改口將上修經濟預測

延伸閱讀

豐田今年產量 拚衝破千萬輛

豐田今年產量 拚衝破千萬輛
SK海力士、三星傳砍單矽晶圓

SK海力士、三星傳砍單矽晶圓
半導體寒冬延續 三星第1季營利恐現赤字

半導體寒冬延續 三星第1季營利恐現赤字
2023年第一個交易日 上漲的股市有這些...

2023年第一個交易日 上漲的股市有這些...

熱門新聞

高盛日前決定裁撤旗下多達3200名員工。圖為1月11日高盛位於華爾街的總部辦公室。（路透）

高盛裁3200人過程曝光：30分鐘內打包、門禁卡即刻停用

2023-01-14 20:18
繳稅會影響退休生活品質，有時卻常被忽略。取自pexels

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

2023-01-11 09:53
微軟比起其他科技巨人較晚裁員。路透

輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗

2023-01-17 17:52
特斯拉股價連連下跌之際，馬斯克接下推特忙得焦頭爛額。個人資產直直墜。(路透)

馬斯克身價損失破金氏紀錄 慘的是…可能永別「世界首富」

2023-01-12 19:42
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨大逆轉 克魯曼：輪到悲觀者難自圓其說

2023-01-14 14:16
特斯拉近日來股價走勢強彈，分析師認為主要反映技術面因素。（路透）

從黑熊翻身變紅牛 特斯拉股價逆轉勝有原因

2023-01-10 05:43

超人氣

更多 >
好市多年貨多 佛跳牆上架2小時搶購一空 洋人也慕名嘗鮮

好市多年貨多 佛跳牆上架2小時搶購一空 洋人也慕名嘗鮮
氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去

氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去
吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰
神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」
英靈媒預言2023 點名台灣「爆意外衝突」改變全球局勢

英靈媒預言2023 點名台灣「爆意外衝突」改變全球局勢