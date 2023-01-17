因應晶片不景氣 三星傳調整生產計畫 SK海力士減產

南韓媒體報導，三星電子和SK海力士都正全力採取行動，在晶片業不景氣之際，管理庫存並維持獲利。(路透)

南韓每日經濟新聞英文版網站The Pulse報導，南韓三星 電子和SK海力士等晶片 大廠都正全力採取行動，在晶片業不景氣之際，管理庫存並維持獲利。

報導引述多位消息來源指出，三星電子去年底起推出優化產線的計畫，例如重新安排設施與設備，希望平衡生產，以因應市場的供應過剩。

三星電子也計畫研擬生產計畫，聚焦於DDR5、高頻寬記憶體（HBM）及GDRR6等新產品，增產需求強勁的高附加價值品項，同時減少一般性的產品，管理整體存貨。

報導指出，三星電子其下的裝置解決方案（DS）部門主管已和投資 市場的主管開會，提出調整供應的相關計畫。

SK海力士近來也已調降供國內設施使用的晶圓產量10%，專家指出，此舉形同減產。該公司先前已宣布，將減少生產利潤較低的產品，並且重新安排產品組合與設備，以平衡供需。

這兩家韓廠尤其調整對NAND快閃記憶體晶片領域的規畫。三星電子正考慮把NAND快閃記憶體生產的一些無塵室，轉移到System LSI等其他部門，SK海力士也正放慢成都廠的擴張腳步，減緩引進新設備流程。

三星和SK海力士都努力要維持獲利。現代汽車證券預期，三星電子去年的存貨資產比前年增加15%至47.6兆韓元（385億美元），Ebest投資證券公司也預期，SK海力士去年的存貨資產幾乎比前年倍增到17.3兆韓元。

庫存流動緩慢，也正惡化企業現金流。三星電子上季的營業利益之所以低於預期，據傳就是因為存貨價值減少。