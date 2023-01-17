比特幣上漲 礦工也回來了 挖礦難度大增10%創新高

隨著比特幣可望締造十年來最長漲勢，如今比特幣礦工紛紛再度挖礦，導致挖礦難度大增。(路透)

隨著比特幣 可望締造十年來最長漲勢，如今比特幣礦工紛紛再度挖礦，導致挖礦難度大增，攀抵歷史新高。

根據加密幣挖礦網站btc.com，截至15日的兩周，挖礦難度已增加超過10%至37.73兆（區塊高度772,128），站上歷史新高；這是用來衡量挖比特幣電腦算力的指標，意味平均需37.73兆個哈希值（hash、亦稱雜湊值）或嘗試，才能找到有效的比特幣區塊獎勵，並將其加入區塊鏈。而這項數據大增，顯示礦工在比特幣大漲之際，再次參與挖礦，藉此增加營收 。

數據顯示，這是自2021年8月以來第二大增幅，僅次於去年10月初的13.5%，當時電力成本下降，因德州等美國礦場的氣溫下滑。

CleanSpark執行董事長Matthew Schultz表示：「比特幣價格和經天候調整的能源成本在近期有所改善，不利大型礦工的因素已減少，導致全網的哈希率（算力）衝到史上最高。」

自去年初以來，加密幣價格低迷、能源價格高昂，讓礦工受到打擊。苦於償還債務的大型礦工，更是瀕臨破產 。

不過，在截至15日的一周，比特幣上漲23%，創下2021年2月以來最佳單周表現，而且也可望締造2013年11月以來最長漲勢。按市值計，比特幣是全球最大的加密幣。