我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國女子在韓整容 手術一半心跳停止 搶救無效身亡

世說新聞╱直擊南加隱藏版年貨大街 商品實惠嗎？

比特幣上漲 礦工也回來了 挖礦難度大增10%創新高

編譯林奇賢／即時報導
隨著比特幣可望締造十年來最長漲勢，如今比特幣礦工紛紛再度挖礦，導致挖礦難度大增。(路透)
隨著比特幣可望締造十年來最長漲勢，如今比特幣礦工紛紛再度挖礦，導致挖礦難度大增。(路透)

隨著比特幣可望締造十年來最長漲勢，如今比特幣礦工紛紛再度挖礦，導致挖礦難度大增，攀抵歷史新高。

根據加密幣挖礦網站btc.com，截至15日的兩周，挖礦難度已增加超過10%至37.73兆（區塊高度772,128），站上歷史新高；這是用來衡量挖比特幣電腦算力的指標，意味平均需37.73兆個哈希值（hash、亦稱雜湊值）或嘗試，才能找到有效的比特幣區塊獎勵，並將其加入區塊鏈。而這項數據大增，顯示礦工在比特幣大漲之際，再次參與挖礦，藉此增加營收

數據顯示，這是自2021年8月以來第二大增幅，僅次於去年10月初的13.5%，當時電力成本下降，因德州等美國礦場的氣溫下滑。

CleanSpark執行董事長Matthew Schultz表示：「比特幣價格和經天候調整的能源成本在近期有所改善，不利大型礦工的因素已減少，導致全網的哈希率（算力）衝到史上最高。」

自去年初以來，加密幣價格低迷、能源價格高昂，讓礦工受到打擊。苦於償還債務的大型礦工，更是瀕臨破產

不過，在截至15日的一周，比特幣上漲23%，創下2021年2月以來最佳單周表現，而且也可望締造2013年11月以來最長漲勢。按市值計，比特幣是全球最大的加密幣。

比特幣 營收 破產

上一則

2023年才過兩周 全球科技業已裁員逾2.5萬人

下一則

中國解封後全球景氣風向丕變 IMF改口將上修經濟預測

延伸閱讀

比特幣 半個月內飆漲25%

比特幣 半個月內飆漲25%
比特幣漲破2.1萬美元 投資人認為通膨已觸頂

比特幣漲破2.1萬美元 投資人認為通膨已觸頂
比特幣連9漲 站回1.8萬元

比特幣連9漲 站回1.8萬元
比特幣百萬富翁銳減7成 持有逾1枚幣的位址增加

比特幣百萬富翁銳減7成 持有逾1枚幣的位址增加

熱門新聞

高盛日前決定裁撤旗下多達3200名員工。圖為1月11日高盛位於華爾街的總部辦公室。（路透）

高盛裁3200人過程曝光：30分鐘內打包、門禁卡即刻停用

2023-01-14 20:18
繳稅會影響退休生活品質，有時卻常被忽略。取自pexels

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

2023-01-11 09:53
微軟比起其他科技巨人較晚裁員。路透

輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗

2023-01-17 17:52
特斯拉股價連連下跌之際，馬斯克接下推特忙得焦頭爛額。個人資產直直墜。(路透)

馬斯克身價損失破金氏紀錄 慘的是…可能永別「世界首富」

2023-01-12 19:42
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨大逆轉 克魯曼：輪到悲觀者難自圓其說

2023-01-14 14:16
特斯拉近日來股價走勢強彈，分析師認為主要反映技術面因素。（路透）

從黑熊翻身變紅牛 特斯拉股價逆轉勝有原因

2023-01-10 05:43

超人氣

更多 >
好市多年貨多 佛跳牆上架2小時搶購一空 洋人也慕名嘗鮮

好市多年貨多 佛跳牆上架2小時搶購一空 洋人也慕名嘗鮮
氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去

氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去
吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰
神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」
英靈媒預言2023 點名台灣「爆意外衝突」改變全球局勢

英靈媒預言2023 點名台灣「爆意外衝突」改變全球局勢