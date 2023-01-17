高盛下跌逾6% 道指止連四漲

高盛下跌6.44%，該行公布了10年來最嚴重的第4季獲利誤差。路透

道瓊工業平均指數 走跌，因投資 人難以持續2023年初以來的動能，並評估了最新的獲利數據。

道指下跌391.76點或1.14%收3萬3910.85點。史坦普500指數下跌8.12點或0.2%至3990.97點。而那斯達克綜合指數上漲15.96點或0.14%至1萬1095.11點。

高盛下跌6.44%，該行公布了10年來最嚴重的第4季獲利誤差。其業績受到投資銀行和資產管理收入下降的壓力。與此同時，競爭對手摩根史坦利的數據優於預期，部分原因是創紀錄的財富管理收入，其股價上漲5.91%。

BMO Wealth Management首席投資策略師馬永裕(Yung-Yu Ma)指出，「高盛和大摩在發布財報後的股價走勢幾乎是彼此相反。」「即使在金融領域，各個業務部門的表現也大不相同，而大摩的財富管理部門提供了強大的支撐。」「這些差異說明了本財報季的預期，各個產業和次產業的表現各有不同。」

FactSet數據顯示，截至17日上午，史指成分股中約有7%已公布財報。 在這些公司中，70%的業績超出預期。聯合航空將在盤後公布上季業績。

摩根史坦利首席美國股票 策略師威爾森(Mike Wilson)表示，華爾街在新的一年開始後連續幾周表現良好，但投資人可能已經走入了鏡子大廳，「今年的漲勢是由低質量和被嚴重放空的股票帶動的。 然而，它也見證了周期性股票相對於防禦性股票的強勁走勢。這種趨勢尤其讓投資人相信他們錯過了一些東西，必須重置部位。」

他補充指出，「說實話，這是個強有力的轉變，但我們也認識到熊市有種方法可以在所有人完成之前愚弄他們。」「我們並未無視於這次特別的虛假熊市反彈，因為我們的工作和過程是百分之百地看空，我們絕對相信它。」

年初至今，那指領漲6.01%，因為投資人在對成長型股票前景改善的希望升溫之際買進表現不佳的科技股。自年初以來，史指和道指分別上漲3.95%和2.3%。

這些漲幅受惠於第一批通膨數據，投資人將其解讀為經濟收縮的跡象，預期這將使Fed有理由放慢升息步伐。上周12月消費者物價指數(CPI)顯示物價環比下降0.1%，但仍較去年同月高出6.5%。

Truist調降Roku的股票評級，理由是與同行相比，這家串流媒體公司的廣告收入較高，知名度較低。

分析師桑頓(Matthew Thornton)說，「在我們研究的串流媒體範圍內，可見度是Roku面臨的最大挑戰。」「我們認為2022年第4季的共識可能是一個低門檻；預期數據佳只是最保守的財測，但財測也是相對保守和謹慎。」

近幾個月來，由於擔心廣告收入放緩和潛在的經濟衰退，串流媒體股票承壓。Roku約55%的收入和毛利來自品牌廣告。

桑頓還將Roku視為「對宏觀環境最敏感」的公司，並預計由於電視的經濟壓力，活躍帳戶成長將黯淡。他預計隨著時間過去，該市場將繼續疲軟。

該公司50元的目標價代表股價可能較13日收盤時小幅下跌2%。

美國商銀指出，由於消費者支出強於預期且Fed放鬆升息力度，經濟衰退可能要到2023年稍晚時才會開始。

該公司在給客戶的報告中指出，「鑑於強勁的勞動市場、過度儲蓄、能源價格下跌和更寬鬆的金融條件導致消費者支出持久，我們將美國經濟溫和衰退前景的時間延後約四分之一。」「也就是說，我們認為利空將導致消費者減少支出，並隨著時間的演進推高儲蓄率。」

這使得經濟衰退要到第2季才出現，這是由投資主導的放緩蔓延至消費者支出所推動的。

在2022年將基準借貸利率調升4.25個百分點後，Fed預計將放鬆政策，2月將升息0.25個百分點。預計隨後3月和5月將再升息25個基點。

美商銀表示，降息可能要到2024年才會到來。