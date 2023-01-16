經濟學家沒那麼悲觀了 因中國重新開放及其他正面數據

歐元區經濟較預期有韌性，歐洲央行預料短期內會持續積極升息。（路透）

由於中國重新開放，加上近幾周數據顯示通膨放緩和經濟下滑減輕等跡象，經濟學家對全球經濟前景的看法沒那麼悲觀了。

財經網站CNBC報導，巴克萊銀行上周五將2023 年全球成長預測上調到2.2%，比去年11月中旬的最新預測高0.5個百分點。

巴克萊經濟研究主管Chirstian Keller表示：「這主要是我們對中國經濟成長的預測，比上周提高1個日分點至4.8%，但也反映歐元區成長預測上調0.7個百分點（至-0.1%，主因是德國情況改善很多），以及，美國成長預測（上修至0.6%）、日本（至1%）和英國 （至-0.7%）小幅調高0.2個百分點。」

他說，「美國仍將經歷衰退，2023年第2季至第4季有微幅負成長，但相當淺，2023年全年GDP會維持正成長」。

巴克萊預估，美國聯邦公開市場操作委員會（FOMC）現在傾向2月利率會議起升息 一碼。該英國銀行並預期，FOMC在5月將聯邦資金利率拉高到5.25%之後才停止升息周期，因決策者想看到更多勞動需求放緩和工資上漲承壓的證據，這與與現行市場定價認為終端利率峰值會略低於5%不同。

歐元區核心通膨的黏性可能使歐洲央行在2月和3月兩次升息兩碼，然後以3%的存款利率結束緊縮周期，同時繼續縮減資產負債表。

由於英國的通膨更持久，繼2月升息兩碼和3月升息一碼之後，巴克萊更新展望，預測英國5月還會進一步升息一嗎，終端利率將達4.5%。

上周歐元區和英國出人意料的強勁數據可能為央行升息和壓制通膨提供更多空間。

總部在漢堡的德國銀行貝倫貝格（Berenberg）也根據最近的新聞，尤其是天然氣價格下跌、消費者信心復甦和商業預期改善，上調對歐元區的預測。

貝倫貝格首席經濟學家Holger Schmieding說，2023年第1季的情況不太可能比2022年第4季差很多，後者經濟停滯但未萎縮，表達出韌性。

貝倫貝格現在預測，2022年第4季和2023年第1季的實質GDP僅累計下降0.3%，優於原先預測的累計下降0.9%。2023年實質GDP的年均變化也從萎縮0.2%提高到成長0.3%。

這家德國投資銀行還將英國2023年的預測，由全年萎縮1%上調到萎縮0.8%，主要是英國脫歐、前藐相特拉斯災難性經濟政策的遺留問題，以及英國持續收緊財政政策，表現將不及歐元區。

總經預測諮詢公司TS Lombard上周五也因正面的經濟活動數據、溫和的冬季緩解能源需求和中國快速重新開放，將歐元區成長預測由2023年負成長0.6%上調到負成長0.1%。