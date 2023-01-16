中國70城房價連跌16個月 下跌城市持續增加

中國國家統計局今天發布去年12月70個大中城市房價變動情況，房價下跌的城市持續增加，房價已經連跌16個月。圖為福州市高新區新建住宅。（中通社）

中國國家統計局今天發布去年12月70個大中城市房價 變動情況，房價下跌的城市持續增加，房價已經連跌16個月。不過，一線城市和二、三線城市的房價走勢已出現分化。

中國國家統計局今天發布2022年12月份70個大中城市房價變動情況。受去年房市交易不佳影響，這70個城市房價仍以下降為主。當月新成屋銷售價格比上個月下跌的城市有55個，數量比上月增加4個；中古屋銷售價格比上個月下跌的城市有63個，比上月增加1個。

相比二三線城市房價下降為主，一線城市的房價仍然保持上漲。一線城市新成屋價格出現止跌態勢，由2022年11月的月減0.2%轉為持平。中古屋價格月跌幅擴大，由0.4%擴大到0.5%。二三線城市的新成屋和中古屋價格均下跌。

每日經濟新聞引述58安居客研究院院長張波表示，市場底部已逐步清晰，預計房價的穩定和上漲城市數量明顯成長還需等到今年第2季。

財新網則指出，根據國家統計局數據，2021年9月，70個大中城市的新成屋和中古屋銷售價格，同步由月漲轉為月跌，此後一直延續跌勢，迄今已連續下降16個月。

近期，中國中央層面已針對房地產 陸續公布支持政策，包括支持房企融資、支持民眾剛性和改善性住房需求、各城市可依自身情況彈性調整當地購房頭期款利率等。

報導引述廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉說，「需求端能穩定下來，房價才能穩定，供給端的問題才能解決」。

他認為，若COVID-19疫情 感染高峰在第1季結束，這些房地產的支持政策就可能在第2季奏效，即熱點城市的交易量能止穩回升。但宏觀經濟和房市的基本面均較弱，市場不太可能出現大幅度反彈。