特斯拉在美市占率下滑 大打價格戰力保龍頭地位

特斯拉市占率持續下滑，執行長馬斯克宣布降價，多款熱門電動車售價甚至調降兩成，試圖透過價格戰拉抬買氣，鞏固在電動車市場的龍頭地位。路透

根據美國去年最終的電池電動車 銷售數據，特斯拉 （Tesla）再度占據主導地位，但特斯拉的市占率已大幅下滑。不過，特斯拉近來在全球降價促銷，試圖拉抬買氣鞏固電動車一哥地位。有分析師 指出，此舉有助提振特斯拉銷量，從而強化競爭優勢。

美國2022年電動車總銷量為80萬8619輛，比2021年的48萬8397輛勁增約66%；第4季銷量為22萬5689輛，也高於2021年同期14萬8997輛。

對電動車這個顛覆汽車業的技術而言，去年表現良好，電動車去年占美國新車銷售比重近6%，高於2021年約3%。去年，美國有30款電動車各自售出逾1000台車，遠多於2021年的18款車。

特斯拉去年對電動車新車銷售的市占約為65%，低於2021年約72%；第4季美國市占率約為58%，比2021年同期的78%驟降。

特斯拉市占率下滑，但外界並不認為特斯拉能在任何全球車市維持70%上的市占率。在中國，特斯拉去年電池電池車的市占約為12%；在西歐，特斯拉的電池電動車銷售最終市占介於15%至20%。

在美國，以前十大電動車銷量來看，特斯拉是唯一擁有多款電動車的電動車賣家。

特斯拉股價去年重挫65%，市值蒸發6,750億美元。分析師指出，特斯拉的訂單從去年7月後開始下滑，僅五個月時間，特斯拉全球訂單從47.6萬輛下滑至16.3萬輛。

市場研究調查機構S&P Global Mobility的報告也指出，儘管特斯拉目前仍是全美最暢銷電動車品牌，但隨著競爭對手推出愈來愈多價格低廉的車款，特斯拉主導地位正在減弱。報告指出，特斯拉在美市占下滑不算意外，但投資人關注的是其市占流失速度。

特斯拉市占率持續下滑，執行長馬斯克日前宣布降價，多款熱門電動車售價甚至調降兩成，試圖透過價格戰拉抬買氣，鞏固在電動車市場的龍頭地位。

CFRA研究機構分析師尼爾森指出，特斯拉降價後獲利率預料下滑，但銷量有望增加，強調這反而有助特斯拉的競爭優勢。