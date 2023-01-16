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IMF示警 地緣經濟分裂恐挫傷全球GDP

編譯葉亭均／綜合外電
國際貨幣基金（IMF）總部大樓外部。（路透）
國際貨幣基金（IMF）總部大樓外部。（路透）

國際貨幣基金（IMF）在最新的研究中表示，國際合作和商業往來減少，可能導致全球經濟萎縮，尤其衝擊低收入國家。

華爾街日報報導，IMF在15日發表的這份報告列出幾種正在逆轉全球經濟整合的政府政策方式，例如對貿易、移民和跨境資金流動實施限制。報告的作者群把這樣的過程稱為「地緣經濟分裂」，並且警告長期而言，這會導致全球國內生產毛額（GDP）減損多達7%。

IMF的工作人員表示，如果技術分享也受到限制，一些經濟體GDP長期面臨的損失可能達8%至12%，主要是低收入國家和新興經濟體。這可能會使過去數十年來經濟全球化的成果逆轉，IMF表示，經濟全球化原先持續讓開發中國家的貧窮減少，並且為先進國家的低收入消費者帶來較低物價。

報告指出：「全球經濟可能正處於從20世紀下半穩定提升整合情況逆轉的邊緣。雖然分裂可能為一些特定國家帶來策略上的優勢，但整體而言可能涉及龐大的經濟成本。」

IMF表示，這些成本可能包含「進口成本上揚、分散化的市場、取得技術和擁有技術與非技術勞工的管道減少、最終減少生產力，導致生活水準降低」。

IMF的結論是，新冠疫情和俄羅斯入侵烏克蘭使貿易關係進一步承壓，而2008年金融危機後淺幅度而且不平均的復甦、英國脫歐，以及持續的美中貿易戰都已對貿易關係構成考驗。

IMF表示，在新冠疫情高峰期，多國透過出口禁令限制醫療物資和食品出口，這些禁令占貿易限制措施的約90%。此外，烏克蘭戰爭和西方對俄羅斯、白俄羅斯實施制裁措施，導致能源和農產品市場嚴重混亂。

報告說，美國、歐盟和中國大陸最近都採取促進本地高科技生產的措施，企業也在轉移供應鏈，目標將風險降至最低，「產業回流」、「近岸外包」和「在岸外包」等關鍵詞更頻繁地出現在企業的財報會議和財報中。然而，這種貿易分散化的趨勢可能會減少新興經濟體的發展機會，減緩減少貧窮的速度。此外，勞動力跨境流動的障礙不斷增加，也可能減緩創新和技術傳播的速度。經濟分裂還可能限制國際投資的選擇，進而阻礙發展。

IMF建議確保在全球公共事務和公平競爭方面的貿易合作、保護最脆弱的人群，同時建議透過所謂的「護欄」（guardrails）維持最低合作，確保關鍵物資和服務的流動。

低收入 白俄羅斯 疫情

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