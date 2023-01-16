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電視台美女播音員變績優操盤手 她看空半導體業

編譯季晶晶／綜合外電
日本少見的女性基金經理人宇田麻衣子看空半導體業，她認為政府補貼令市場供過於求，半導體價格還會下探。（截圖自ericsturdza官網）
日本少見的女性基金經理人宇田麻衣子看空半導體業，她認為政府補貼令市場供過於求，半導體價格還會下探。（截圖自ericsturdza官網）

宇田麻衣子曾在激烈競爭中脫穎而出，獲聘日本富士電視台播音員，但大約五年就辭職轉業，如今躋身日本為數不多的女性基金經理人之一，共同管理的基金去年表現比97%的同行優秀，而她看空半導體業，與許多分析師的見解有異。

宇田麻衣子投資押注很重視總經趨勢。她預期，隨經濟自疫情復甦，日本的基礎設施支出將進一步增加，從而有利於商社的大宗商品業務。她還估計，兩年內，日本央行會把10年期公債殖利率的上限從現在的0.5%調高到1.5%-2%，有助提高放貸者的利息收入。

宇田麻衣子受訪時說：「我們總體上看好日本經濟，相對於美國，日本在GDP年增率方面能表現出色。」

宇田麻衣子的父親也是業界老將，他2002年創辦了總部在東京的Evarich Asset Management，父女倆共同管理的基金大約66億日圓（約5200萬美元），2022年的報酬率近16%，遠優於日本東證股價指數的下跌5.1%。

該基金持股最多的是伊藤忠商事株式會社。此外也重押丸紅株事會社和三菱商事株事會社，與巴菲特旗下波克夏公司的看法一致。至於持股次多和第三多的則是三井住友金融集團和三菱日聯金融集團。

雖然許多分析師認為半導體價格很快就會觸底，但宇田麻衣子卻看空半導體業。她說，由於政府補助該行業，造成市場供過於求，價格還會再往下探。

宇田麻衣子於1997年擔任富士電視台播音員，她發現做公眾人物的壓力很大，而工作任務的指派有時是基於人氣，而非經驗和特長，於是在2001年辭去工作，到史丹佛大學攻讀商學研究所。2005年，她成為Fidelity Investment分析師，專攻房地產和汽車類股，累積股市研究經驗，2009年起為她父親的Evarich Asset效力。

根據晨星（Morningstar）2021年的一份報告，全球而言，僅14%的基金經理人是女性。日本金融廳去年的調查顯示，日本大型資產管理公司的高階主管平均不到10%是女性。

宇田麻衣子說：「這絕對是男性主導的行業，在許多會議，我都是唯一的女性。但所幸，基金表現看的是盈虧，不管經理人性別是男還是女。」

日本 分析師 殖利率

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