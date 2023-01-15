新台幣今年可能重返「2字頭」 像兔一樣先蹲後跳

今年新台幣匯率不排除匯價有重返「2」字頭的機會。（中央社）

台灣虎年匯市將於19日封關，受美國鷹派升息 影響，國際金融市場歷經上沖下洗、波動劇烈的一年，展望兔年匯市，匯銀主管預估，新台幣匯率 走勢很可能像「兔」一樣「先蹲後跳」，在美國聯準會 結束升息循環後，美元指數將不再維持強勢，甚至可能略見疲軟，屆時，新台幣等亞洲貨幣也有機會落底翻升。

大型國銀外匯交易室主管指出，若美國聯準會於下半年停止升息，且經濟成長與就業市場表現均不如預期，資金將湧向具有投資機會的亞洲新興市場，屆時，新台幣匯率走勢將轉為強勢，不排除匯價有重返「2」字頭的機會。

匯銀主管表示，「熱錢就是這麼來來去去，因美國激烈升息，外資去年從台灣等亞洲新興市場大舉落跑、匯出規模十分驚人，但只要發現有賺頭了，今年就可能再回流。」

永豐投顧報告指出，2023年新台幣匯率將呈「先貶後升」格局。市場普遍預估聯準會今年第1季仍將持續升息，預料美元仍有上行空間。到了第2季，聯準會結束升息循環，美元開始回落，加上全球景氣逐漸復甦，各大企業預期再度增產以因應未來需求，而台灣高科技廠擁有全球領先技術，可望帶動台灣整體投資及出口動能，屆時將吸引熱錢持續流入，提供新台幣一定成長動能，預期新台幣可望再度回漲。

台新金控首席經濟學家李鎮宇分析，隨聯準會今年第1季可望停止升息，美元指數進入高檔整理階段。此外，日圓隨日本央行政策有調整風險，具偏升壓力；台灣因景氣出現藍燈，大環境漸趨嚴峻，新台幣匯率仍有回貶空間。