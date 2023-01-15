我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法拉盛民宅聚眾打牌 4匪持槍夜劫 搶嫌有華人

中位年薪12萬730元 這工作最佳…醫療業奪二三四名

新台幣今年可能重返「2字頭」 像兔一樣先蹲後跳

記者陳美君／台北即時報導
今年新台幣匯率不排除匯價有重返「2」字頭的機會。（中央社）
今年新台幣匯率不排除匯價有重返「2」字頭的機會。（中央社）

台灣虎年匯市將於19日封關，受美國鷹派升息影響，國際金融市場歷經上沖下洗、波動劇烈的一年，展望兔年匯市，匯銀主管預估，新台幣匯率走勢很可能像「兔」一樣「先蹲後跳」，在美國聯準會結束升息循環後，美元指數將不再維持強勢，甚至可能略見疲軟，屆時，新台幣等亞洲貨幣也有機會落底翻升。

大型國銀外匯交易室主管指出，若美國聯準會於下半年停止升息，且經濟成長與就業市場表現均不如預期，資金將湧向具有投資機會的亞洲新興市場，屆時，新台幣匯率走勢將轉為強勢，不排除匯價有重返「2」字頭的機會。

匯銀主管表示，「熱錢就是這麼來來去去，因美國激烈升息，外資去年從台灣等亞洲新興市場大舉落跑、匯出規模十分驚人，但只要發現有賺頭了，今年就可能再回流。」

永豐投顧報告指出，2023年新台幣匯率將呈「先貶後升」格局。市場普遍預估聯準會今年第1季仍將持續升息，預料美元仍有上行空間。到了第2季，聯準會結束升息循環，美元開始回落，加上全球景氣逐漸復甦，各大企業預期再度增產以因應未來需求，而台灣高科技廠擁有全球領先技術，可望帶動台灣整體投資及出口動能，屆時將吸引熱錢持續流入，提供新台幣一定成長動能，預期新台幣可望再度回漲。

台新金控首席經濟學家李鎮宇分析，隨聯準會今年第1季可望停止升息，美元指數進入高檔整理階段。此外，日圓隨日本央行政策有調整風險，具偏升壓力；台灣因景氣出現藍燈，大環境漸趨嚴峻，新台幣匯率仍有回貶空間。

升息 聯準會 匯率

上一則

儘管歐美退燒 亞洲今年ESG債發行量料維持強勁

延伸閱讀

薪資增長 連2年趕不上通膨速度

薪資增長 連2年趕不上通膨速度
美通膨連6降 升息可望放緩 物價壓力仍重

美通膨連6降 升息可望放緩 物價壓力仍重
高盛：過熱蛋黃區房價恐跌25%

高盛：過熱蛋黃區房價恐跌25%
房貸利率回落 Fed官員支持加息至5%以上

房貸利率回落 Fed官員支持加息至5%以上

熱門新聞

繳稅會影響退休生活品質，有時卻常被忽略。取自pexels

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

2023-01-11 09:53
高盛日前決定裁撤旗下多達3200名員工。圖為1月11日高盛位於華爾街的總部辦公室。（路透）

高盛裁3200人過程曝光：30分鐘內打包、門禁卡即刻停用

2023-01-14 20:18
特斯拉近日來股價走勢強彈，分析師認為主要反映技術面因素。（路透）

從黑熊翻身變紅牛 特斯拉股價逆轉勝有原因

2023-01-10 05:43
特斯拉股價連連下跌之際，馬斯克接下推特忙得焦頭爛額。個人資產直直墜。(路透)

馬斯克身價損失破金氏紀錄 慘的是…可能永別「世界首富」

2023-01-12 19:42
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨大逆轉 克魯曼：輪到悲觀者難自圓其說

2023-01-14 14:16
微軟（Microsoft）將調整休假規定，實施無上限休假制度。(路透)

微軟宣布讓員工休假無上限 人資長：很自然的下一步

2023-01-11 19:52

超人氣

更多 >
德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看
白女巴士狂刺華裔女大學生 「毀美國的人殺1個少1個」

白女巴士狂刺華裔女大學生 「毀美國的人殺1個少1個」
「珍寶幣」騙華人 涉案1.47億…富豪集團創辦人陳力死於獄中

「珍寶幣」騙華人 涉案1.47億…富豪集團創辦人陳力死於獄中
高盛裁3200人過程曝光：30分鐘內打包、門禁卡即刻停用

高盛裁3200人過程曝光：30分鐘內打包、門禁卡即刻停用
尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者