高盛裁3200人過程曝光：30分鐘內打包、門禁卡即刻停用

高盛日前決定裁撤旗下多達3200名員工。圖為1月11日高盛位於華爾街的總部辦公室。（路透）

華爾街知名投行之一的高盛 （Goldman Sachs），受到大環境影響、決定裁撤旗下多達3200名員工，瘦身計畫近期正式啟動，倫敦、紐約、香港等地陸續有員工受波及，也讓「殘忍裁員 內幕」曝光。「每日郵報」（Daily Mail）等多家媒體報導，許多被裁員的人都是臨時收到通知，要求他們在接獲通知後30分鐘內，完成辦公桌收拾（Thirty minutes to get out），門禁卡也即刻停用；這些被殘忍對待的員工，多半屬於資淺或基層行員，他們多數未獲去年辛苦工作的獎金，就這麼失去工作。

大舉瘦身6.5%人力的高盛，外媒指出，單就遣散費一事上，高層與中低層人員待遇差異非常大；主任或經理層級以上的高階管理人員，如果遭到裁撤，不只能持續領滿一月份薪資，還可獲得三個月本薪的遣散費。

但對於副總裁或以下的中低層員工，他們則只獲得兩個月遣散費，不少人連2022年的獎金都沒拿到，就被通知收拾離開辦公室。隨著愈來愈多離開，求職社群 平台LinkedIn也開始湧現大量被裁員成員的心情分享，有銀行行員、工程師或分析師，他們許多人不是美國公民或擁有綠卡，非常擔心自己無法保住手中那張居留簽證。

高盛現任執行長蘇德巍（David Solomon）去年底發給員工的內部訊息中，就曾提到大環境諸多因素，都影響公司後續發展，像是貨幣緊縮、經濟活動區緩等，公司正在評估、預期從2023年1月上旬開始進行裁員。對於領導團隊而言，當前最重要的一點，要讓公司做好準備，面對和挺過未來預期的逆風大環境。

高盛裁3千人殘酷內幕曝 限30分鐘打包、門禁卡秒停用

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