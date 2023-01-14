路透：俄羅斯石油藉中國超級油輪運往亞洲

根據貿易知情人士的說法和船隻追蹤數據，至少有4艘中國超級油輪正將俄羅斯烏拉爾地區的原油運往中國，另有一艘運往印度。（路透）

根據貿易知情人士的說法和船隻追蹤數據，至少有4艘中國超級油輪（supertanker）正將俄羅斯 烏拉爾（Urals）地區的原油運往中國，另有一艘運往印度。

七大工業國集團（G7）針對俄羅斯實施的油價上限措施上月生效，使俄國 難以使用西方國家的貨運服務和保險，莫斯科當局正尋求能協助出口的船隻。

路透社報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平在俄國入侵烏克蘭之前曾發表聲明，強調兩國「友好沒有止境」，身為世界最大石油 進口國的中國不顧西方國家的制裁，持續購入俄羅斯石油。

消息人士指出，第5艘超級油輪，也就是超大型油輪（VLCC），正將原油運往印度。在許多西方買主轉而尋求其他石油供應國時，印度和中國一樣持續以折扣價購買俄國石油。

根據知情人士說法和船隻追蹤平台Eikon資料，上述5批船運都安排在去年12月22日到今年1月23日之間。

G7去年12月實施的油價上限措施允許歐洲聯盟（EU）以外的國家進口俄羅斯海運石油，但禁止貨運、保險和再保險公司經手俄羅斯原油貨運，除非售價低於每桶60美元上限。

涉及這批油品運送的中國公司一名高層主管表示：「由於烏拉爾油價遠低於價格上限，購買和交易烏拉爾原油的生意基本上是合法的。」

美國和其盟國試著切斷莫斯科當局的能源收入，以便限縮俄羅斯為烏克蘭戰爭籌措資金的能力，俄國去年旋即將石油出口從歐洲轉向其他地方，尤其是亞洲。

較遠的航程、大幅折扣和破紀錄的高昂運費都會侵蝕利潤，但如今在亞洲航線使用超級油輪，也許可以降低運輸成本。

俄國能源和交通運輸部都拒絕對此事置評。中國外交部也沒有回應記者的置評請求，但北京當局先前曾說，西方對俄羅斯實施的制裁屬非法。