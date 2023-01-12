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Fed官員宣示未來放慢升息步伐 但不會寬鬆貨幣政策

編譯林奇賢／綜合外電
里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Tom Barkin，今年無投票權）說，可以稍微調整接下來的升息幅度。（路透）
里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Tom Barkin，今年無投票權）說，可以稍微調整接下來的升息幅度。（路透）

美國去年12月通脹持續降溫有望讓聯準會（Fed）官員鬆一口氣，三位Fed官員12日的發言也透露這種看法，為2月初升息1碼（0.25個百分點）鋪路。不過，Fed決策官員仍一致認為還要進一步升息，且無論升息幅度為何，最終都要把利率升到5%以上。

美國去年12月美國消費者物價指數（CPI）較一年前上升6.5%，且比11月下降0.1%，為兩年半來首次月比下滑，核心CPI也年升5.7%，為2021年12月以來最小升幅，是Fed去年激進升息正發揮效果的最新證據。

今年有決策投票權的費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）表示，「我預期我們今年將升息好幾次，但我認為，調升利率75個基點（3碼）的日子絕對已經過去」，「今後升息1碼將屬適當」，在利率略超過5%後，「我預期這樣…的限制效果將足以允許我們維持利率，讓貨幣政策發揮作用」。

今年沒有投票權的里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Tom Barkin）也說，「我們其實正在限制經濟（成長），想當然耳也是在抑制通膨。對我來說，這意味著（在決定未來的升息幅度時）可以稍微調整」。他在Fed去年12月升息2碼後就說，他「原則上支持一條更慢但更長、且可能升得更高的路徑」，具體取決於通膨數據。

他也說，「我們仍有工作要做，通膨還太高。在通膨持續朝我們2%的目標回落前，我們必須堅持下去」，儘管過去三個月的通膨率朝「正確方向」前進，仍「須當心太早宣告勝利，通膨持續的時間會比單純降到2%還久」，利率維持在限制性水準的時間，可能必須比原先預期還久。

有「鷹王」之稱的聖路易聯準銀行總裁博拉德（James Bullard，今年無投票權）則說：「今天獲得的一些資訊顯示（通膨）正朝正確方向前進，這鼓舞人心。」他未反對未來以更小的幅度升息，但也說通膨仍遠高於Fed的2%目標，重申想要「盡快」將利率調高到5%以上。

芝加哥商業交易所（CME）的「FedWatch」工具顯示，市場預期Fed會在利率略低於5%暫停升息，而且可能在今年稍晚降息。這和Fed官員堅持政策路徑的看法形成鮮明對比：利率不僅會略高於5%，且傾向維持在該水準更長一段時間。

費城聯準銀行總裁哈克認為，「今後升息1碼將屬適當」。路透
費城聯準銀行總裁哈克認為，「今後升息1碼將屬適當」。路透

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