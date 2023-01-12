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馬斯克身價損失破金氏紀錄 慘的是…可能永別「世界首富」

編譯王巧文／綜合外電
特斯拉股價連連下跌之際，馬斯克接下推特忙得焦頭爛額。個人資產直直墜。(路透)
特斯拉股價連連下跌之際，馬斯克接下推特忙得焦頭爛額。個人資產直直墜。(路透)

馬斯克的封號有「推特老闆」和特斯拉「技術之王」（雙關是電音之王），但隨著這位科技巨富身家狂跌上千億美元

金氏世界紀錄表示，馬斯克刷新了史上最大個人財富損失的世界紀錄，自2021年11月來身家縮水約1,820億美元，而其他來源稱實際數字可能近2,000億美元，儘管難以確認確切金額，但他的資產損失已「遠遠超過」前紀錄保持者，也就是日本軟銀集團創辦人孫正義2000年創下的586億美元紀錄。

但彭博資訊報導指出，更慘的是，他去年底痛失的「世界首富」頭銜，可能永遠奪不回來了。

金氏世界紀錄引述富比世雜誌（Forbes）數據說，截至今年1月，馬斯克的資產淨值已從前年峰值3,200億美元降至1,380億美元，主因是特斯拉股票表現太差勁。馬斯克多數財富都與特斯拉股票掛鉤。

馬斯克的全球首富大位，去年12月已讓給法國精品巨擘LVMH集團執行長阿諾特（Bernard Arnault），如今要奪回這個頭銜，不僅要擠下阿諾特，還要擺脫印度能源大亨阿達尼（Gautam Adani）在後夾擊，因此希望似乎很渺茫。

特斯拉正面臨日益激烈的競爭之際，馬斯克可能無法像拿特斯拉股票來質押一樣，大舉利用麾下太空探索新創SpaceX、隧道建設公司Boring和腦機介面公司Neuralink來籌錢。

SpaceX是仍處於起步階段產業的領頭羊，若該公司上市，或將其星鏈（Starlink）衛星網路服務分拆上市，有望吸引各界投資人支持；馬斯克也揚言，將把推特改造成類似微信的「超級APP」，但要實現這些宏圖並非一蹴可幾。

提供公司治理建議的聖克拉拉大學法學教授戴蒙德說：「看馬斯克現在做的事情，令人感到困惑。有了推特，他貪多嚼不爛。如今在財務上困住自己。」

馬斯克 特斯拉 股票

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