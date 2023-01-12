CPI證實通膨降溫 那指連漲5日

在12月消費者物價指數(CPI)報告顯示通膨降溫後，美股收高，增加了Fed可能再次放緩升息的希望。美聯社

在12月消費者物價指數(CPI)報告顯示通膨降溫後，美股收高，增加了Fed可能再次放緩升息的希望。

道瓊工業平均指數上漲216.96點或0.64%收3萬4189.97點。史坦普500指數上漲13.56點或0.34%收3983.17點。那斯達克綜合指數上漲69.43點或0.64%至1萬1001.1點，連續5天上漲。這是以科技為主的指數自7月以來首次出現如此長的漲幅。

那指可望創下三大指數的最大單周漲幅，本周至今上漲4.1%，因投資 人在CPI報告公布前買進下跌的成長型股票 。史指和道指也可望本周分別上漲約2.3%和1.7%。

12月的CPI報告顯示物價11月下降0.1%，但仍較去年同期高6.5%。這符合《道瓊》經濟學家的預期。11月CPI報告顯示月增0.1%，年增率為7.1%。

扣除食品和能源價格的核心CPI也符合預期，月增0.3%，較上年同期上揚5.7%。

Aspiriant客戶長布拉佳(Sandi Bragar)在談到對CPI報告的反應時說，「我認為市場很高興，但似乎並不會過分興奮。」「如今，任何方向正確的消息都能讓市場高興。」

由於投資人押注CPI報告將證實通膨趨弱趨勢，最近幾個交易日股指上漲。近幾個月來，投資人一直在關注顯示通膨降溫的數據，希望這能為Fed提供進一步放緩升息的理由。

波士頓Fed行長柯林斯11日在接受《紐約時報》採訪時表示，她傾向於在下次會議上小幅升息25個百分點。投資人13日將分析柯林斯和另外兩名Fed高級官員發表的談話。

包括摩根大通、美國商銀、花旗集團和富國銀行在內的大型銀行將於13日公布上季收益。達美航空公司也將發布財報。

Bed Bath & Beyond上漲50.14%，因為迷因股仍然是投資人本周尋求軋空的焦點。

根據摩根大通的數據，散戶過去一周拋售了價值7.46億元的特斯拉股票，使過去3周的總流出量達到21億元。

在此同時投資人重新湧入股市，在過去一周買進價值12億元的股票。其中包括1.57億元的亞馬遜股票和1.02億元的蘋果股票。散戶在此期間僅拋售約價值1900萬元的這些個股。

小摩表示，「賣壓主要集中在汽車股，像是特斯拉；其他產業則是廣泛買進，包括亞馬遜和家得寶等零售股，谷歌、Netflix、康卡斯特等媒體娛樂股，還有蘋果之類的科技硬體設備股。」

在13日盤前開始發布一系列財報告之前，主要銀行股表現平靜。花旗集團表現最好，上漲0.79%。摩根大通、美國銀行和富國銀行都在平盤震盪。

而在下周公布財報的高盛上漲1.53%，摩根史坦利上漲1.23%。

Carvana是最新一支被軋空的股票，股價飆升46%。

由於這家二手車平台面臨越來越大的破產威脅，股價在2022年下跌了98%。該股目前的交易價格約為8元，比2019年底下跌近92%，較2020年底下跌96%。

包括AMC Entertainment和Bed Bath & Beyond在內的迷因股本周也出現軋空行情。

本周購屋融資成本進一步下滑。根據Freddie Mac的數據，30年期固定利率 房貸的平均利率微降至6.33%，低於前周的平均利率6.48%。與此同時，15年期房貸平均利率為5.52%，低於上周的平均水平5.73%。

雖然這些貸款利率正在下降，但與12個月前Fed正式開始升息時相比仍然很高。一年前30年期房貸平均利率為3.45%，而15年期房貸平均利率為2.62%。