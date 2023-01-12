通膨連6月趨緩 美股卻漲不動？因這顧慮未消

美國通膨連六月趨緩，美股卻漲不動。(路透)

12月消費者物價指數 （CPI）報告大致符合預期，雖顯示通膨連續第六個月趨緩，但服務通膨仍是最大隱憂。

勞工部 12日公布，12月整體CPI月比下滑0.1%而年增率為6.5%，分別比11月的月增0.1%和年增7.1%緩和，與道瓊訪調經濟學家先前的預測吻合。

➤➤➤美股早盤由紅翻黑 道瓊跌逾百點 投資人解讀通膨數據

分析師普遍認為，12月CPI雖持續降溫，仍不足以說服聯準會（Fed）改變繼續升息 的政策立場，僅可能促使Fed下次政策會議（1月31日至2月1日）決議縮小升息幅度，從2碼減為1碼（0.25個百分點）。

而且，巴隆周刊（Barron's）指出，12月CPI報告雖傳達正面訊息，但疑慮猶存。

12月通膨趨緩的主因是汽油價格回落，協助把上月能源指數拉下4.5%。整體貨物價格指數也下跌，反映新車和二手車價格俱跌。食物價格月增率從11月的0.5%趨緩至0.3%。剔除食物與能源的核心CPI月比升幅從11月的0.2%趨緩至0.3%，年增率從6.0%減緩至5.7%，也都符合預期。

然而，儘管核心物價趨緩，一些主要項目漲勢仍強，例如居住類成本挺升0.8%，比11月的0.6%還高，主因是受租金影響。

➤➤➤通膨降溫 美12月CPI年升6.5% Fed或放慢升息步調

但對Fed而言，最大憂慮在於「剔除居住成本的服務」（services excluding housing）項目，這類服務費用仍快速攀升，因為勞動市場仍緊繃和工資壓力升高使然。

就這點而言，12月的數據仍未能令人安心：醫療照護服務和運輸價格雙雙上漲，漲幅分別為0.1%和0.2%，翻轉11月跌0.7%和0.1%的緩和走勢。

從Fed觀點來看，這意味整體通膨降溫雖是好消息，但仍有理由擔心通膨黏著性仍強，滑向2%通膨目標的趨勢尚未確立。

Principal資產管理公司首席全球策略師Seema Shah說：「今天發布的CPI報告雷聲大、雨點小。也許更務實的問題將在第2季末浮現，即到時候通膨是否會降到4%-4.5%區間。如果盤旋在那個水準不下，那麼Fed今年降利率的空間少之又少，市場將面臨新的挑戰。」