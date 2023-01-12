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通膨降溫 美12月CPI年升6.5% Fed或放慢升息步調

美12月CPI降溫但無驚喜 美股期指震盪走高

編譯任中原／綜合外電
美12月CPI降溫，美股期指震盪走高。(美聯社)
美12月CPI降溫，美股期指震盪走高。(美聯社)

美國去年12月消費者物價指數（CPI）比起前年同期上揚6.5%，是一年多來最小年升幅，比起11月更微幅下降0.1%，是2020年疫情爆以來首見；整體與核心CPI年升幅也全面下降，完全符合預估，進一步確認通膨持續降溫。預料聯準會（Fed）2月會議雖仍將升息，但幅度縮小到1碼的機率升高。美股期指先是在平盤附近狹幅波動，之後 慢慢走高。美元指數下挫，黃金價格走高。

美國勞工部12日公布，上月整體CPI比11月下降0.1%，低於11月時的＋0.1%，但符合預估，主因能源價格下跌；比去年同期上升6.5％，比11月時的7.1%升幅明顯下降，符合預估，也是連續第六個月出現升幅縮小。

核心CPI相對頑強，比11月上升0.3％，符合預估，但高於11月時的0.2%升幅；至於年升幅由6.0%降到5.7%，符合預估。其中核心產品價格下降0.5%，中古車連續第五個月下跌；能源也下跌1.6%，汽油及電力全面下降；但食品上漲0.5%，成衣價格小漲；居住成本仍上漲0.6%，但是四個月來最低升幅，主因旅館房費下降。

經濟學者表示，通膨年升率正加速減緩；而且由於2022年初通膨基期偏高，因此未來幾個月CPI年升幅還會下降更多。但儘管如此，由於通膨率離2%目標還有相當距離，而且通膨壓力繼續擴散到勞力密集的服務業，價格受工資上深影響顯著，黏著性將更強，因此Fed不會暫停升息，只可能將升息幅度進一步縮小到1碼。

同日公布的上周初領失業金人數20.5萬人，比預期的21.5萬人少，顯示美國勞動市場依然韌性十足。

升息 指數 勞工部

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