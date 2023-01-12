高盛：租金下滑 將使今年核心通膨降至3%以下

聯邦預計12日公布去年12月通膨報告，市場預期將顯示通膨降溫。（美聯社）

在市場預期12日出爐的美國去年12月通膨報告將顯示通膨降溫之際，高盛首席經濟學家海濟斯（Jan Hatzius）認為，房貸利率上升導致美國房市低迷，公寓租金 下跌，將有助讓今年的核心通膨率降至3%以下。同時，投資人已更加緊盯核心服務業的通膨數據。

海濟斯說，聯準會（Fed）偏好的通膨指標個人消費支出（PCE）平減指數 應會顯示，今年底的核心通膨率將降至低於Fed決策官員預估的3.5%水準。美國11月PCE平減指數年升5.5%，升幅小於10月的6.1%，核心PCE平減指數也降至4.7%。

海濟斯認為，儘管Fed的「官方」年度租金指標顯示，最近居住成本仍居高不下，但2021年來的每月租屋活動顯示，隨著公寓的租金開價下降，核心通膨率的下滑速度將比預期快。

Fed追蹤住房通膨的根據，向來是房主預估出租房產可獲得的租金，而非Zillow等公司發布的新租約租金收入，這代表官方的住房數據較延滯。最近Fed主席鮑爾最近已提及租屋活動疲軟，他在去年12月的決策會後記者會上說，新租約價格正在下跌，因此在經歷相關的滯後期後，住房通膨率將在今年的某個時點下降。

30年期固定房貸利率在最近幾個月升破7%後，已降至6.21%。基準的美國10年期公債殖利率 也已降至約3.62%。

聯邦12日將公布去年12月消費者物價指數（CPI），專業投資人除了關注可望放緩的整體升幅，卻也更加緊盯核心的服務業CPI指標。由於多數產品的供應增加、需求減少，核心產品通膨已在最近幾個月轉為負值，但服務業通膨仍盤旋高點，許多人主張是因為勞動市場依然火熱。

Vanguard全球利率部門主管Roger Hallam說，如今在CPI報告發布時，產品和住房通膨的數據重要性已低於服務業方面的通膨，市場也將更加關注勞動市場數據。Fed主席鮑爾近來已強調不計住房的核心服務業物價有多重要；這個指標會計入PCE平減指數，要到每月月底才會公布，且從2021年初以來，走勢和整體CPI背離的幅度都大於往常。

更複雜的是，市場已因鮑爾的談話而更加相信，勞動市場是了解通膨走向的關鍵，相對降低了通膨數據本身的重要性。

同時，一些投資人和分析師也質疑Fed認為勞動市場緊俏將讓服務業通膨居高不下的基本論點。Inflation Insights總裁Omair Sharif指出，服務業通膨去年高漲的背後原因之一，是機票價格大漲，而他偏好的服務通膨指標不指排除能源和住房類別，還排除醫療照護和交通成本，這個指標所顯示的物價上漲趨勢，需要警戒的程度較低。