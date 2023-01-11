AMD新財務長胡錦 出身北京、邁威爾科技老將

胡錦（Jean Hu）。（取材自邁威爾官網）

超微（AMD）延攬邁威爾科技（Marvell Technology）財務長胡錦（Jean Hu）接掌財務長，接替即將退休的超微老將庫瑪（Devinder Kumar）。

超微發布新聞稿說，胡錦將在1月23日加入超微，擔任財務長和執行副總裁，庫瑪則將留任至4月處理交接事宜。

超微執行長蘇姿丰在新聞稿中說：「她（胡錦）加入我們管理層是一個絕佳選擇，因為她在半導體業經驗深厚，財務領導上成績顯赫。」

胡錦在半導體業擔任財務要職逾20年，2016年以來擔任邁威爾財務長至今。在此之前，她也先後任職於Conexant和Qlogic等公司。胡錦擁有克萊蒙大學經濟學博士學位，大學畢業自北京 化工大學化工系。

胡錦接下這個新工作，正值超微面臨個人電腦需求下下坡的劇變之時。超微去年股價 大跌55%，未能倖免於半導體業的整體低迷。超微訂於1月 31日發布財報。

邁威爾科技周三盤後股價下跌2%，正常交易時段大漲3.8%收在38.42美元。Evercore ISI分析師 C. J. Muse認為，胡錦離職是邁威爾一大損失，她是執行長 Matt Murphy重要事業夥伴，這六年來帶領邁威爾大幅轉型。

彭博分析師認為，在庫瑪的管理下，超微藉推出新產品在資料中心和PC領域擴大市占率，如今換了新財務長，可能會在執行上出現風險。而在美中關係緊張之下，胡錦也將面臨分散供應鏈的考驗。