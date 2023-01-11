預期CPI降溫 那指連漲四天

美股11日上漲，因為投資人越來越相信12日的消費者物價指數(CPI)將顯示通膨降溫，並向Fed發出訊號，證明之前的升息已達到預期效果。美聯社

美股11日上漲，因為投資 人越來越相信12日的消費者物價指數 (CPI)將顯示通膨降溫，並向Fed發出訊號，證明之前的升息 已達到預期效果。

道瓊工業平均指數收盤上漲268.91點或0.8%報3萬3973.01點。史坦普500指數上漲50.36點或1.28%收3969.61點。那斯達克綜合指數再次領漲股指，上漲189.04點或1.76%收1萬931.67點。

接受《道瓊》調查的經濟學家預計，12月CPI將較上月小幅下降0.1%，但仍較上年成長6.5%。排除食品和能源價格後的12月核心CPI將較上月上漲0.3%，較去年同期上漲5.7%。

隨著投資人為CPI報告做好準備，債券殖利率也回落。

Fort Pitt Capital Group投資長艾伊(Daniel Eye)表示：「今天一切都與CPI報告公布之前的預期有關。」「大家都試圖在明天報告顯示重大進展前搶進布局。」

那指11日自9月以來首次出現為期4天的反彈。那指本周攀升，因投資人買入遭受重創的科技股，因預計如果Fed放鬆升息行動，科技股的表現會更好。

Bolvin Wealth Management Group總裁博爾文(Gina Bolvin)表示：「隨著Fed升息行動接近尾聲，科技股應該會上漲。」「這就是現實：去年它們備受打擊，所以有些投資人想要撿便宜貨。」

對於迷因股來說，這也是個重要的日子，Bed Bath & Beyond上漲68.6%。

在CPI之後，投資人將在13日關注大型銀行上季業績，這將拉開新財報季的序幕。

Cowen預計Netflix下周公布的第4季業績良好。預計當季全球淨訂戶將增加473萬，較Netflix財測的450萬高出5.1%。與此同時，分析師布萊克利奇(John Blackledge)在最新報告中寫道，Cowen的年度廣告採購者調查顯示隨著時間演進會有更大的廣告機會。

Netflix在11月推出全新的廣告版套餐。該公司表示，預計隨著時間累積，該級別的會員人數將逐漸增加。

布萊克利奇表示，「我們認為2022年第4季的獲利和2023年第1季的財測、以及與廣告版套餐定價和付費共享計畫相關的發布或任何進一步公告視為近期催化劑。」

他補充說，訂閱價格的進一步上漲也可能成為催化劑。

天然氣在11日交易觸及2021年以來的最低點。該商品下跌1.1%至3.598元。一度下跌至3.442元，為2021年6月24日3.415元以來的最低點。

自2023年初至今，天然氣價格下跌了18.9%。

在12日發布關鍵通膨數據前，本周美股持續走高，這可能會讓投資人 對通膨的意外負面數據感到更加痛苦。

BTIG技術策略師克林斯基(Jonathan Krinsky)在給客戶的最新報告中表示，市場可能已經對明天的正向報告進行定價，如果通膨高於預期，這可能會引發大量拋售。

他指出，「與任何『二元』事件一樣，事件發生前的走勢通常會影響發生後的走勢。」「換句話說，最近幾天3.6%的漲幅中，有一部分可能抑制了任何意外的上揚，並在下跌方面創造更多令人失望的可能性。當然，這並不意味著明天會下跌，但我們認為，更大的下行趨勢似乎比上行趨勢更大。」

但是，如果投資人想為明天的樂觀報告做好準備，似乎立場並沒有那麼堅定。克林斯基指出，Invesco QQQ Trust 10日的交易量是感恩節以來的最低水平。

話雖如此，Zenith Wealth Partners創始人雷伊(Josh Ray)表示，投資人「永遠樂觀」地認為，一旦Fed獲得改變升息路線所需的數據，市場將表現更好。

雖然西南航空在冬季風暴Elliot造成的航班崩潰中努力提高營運質量，但Susquehanna Financial Group表示該股票不再值得購買。

該公司將其評級從正向調降至中性，理由是對營運和訂位的評級存在風險。該公司還表示，取消航班會損害運力，從而影響收入。

不過，Susquehanna預計明年該股仍將上漲11%。在降評後，該股下跌0.66%。