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全球去年手遊支出減5% 玩家減少課金原因曝光

編譯洪啟原／綜合外電
根據App數據分析公司Data.ai的最新報告，全球2022年手機遊戲支出下滑，顯示高通膨促使消費減少手遊相關支出。路透
根據App數據分析公司Data.ai的最新報告，全球2022年手機遊戲支出下滑，顯示高通膨促使消費減少手遊相關支出。路透

最新報告顯示，全球2022年手機遊戲支出下滑，反映通膨高漲已促使消費者減少遊戲儲值的支出。

CNBC報導，Data.ai 11日公布2022年「行動裝置情勢報告」，表示全球去年手機遊戲支出下滑5%至1,100億美元。這項報告也觀察行動廣告、零售及社群媒體App的相關情況。

不過，報告指出，去年手機遊戲的首次下載次數增加8%至900億次，其中超休閒遊戲（HCG）的首次下載次數最多。

Data.ai洞察部門主管席多接受CNBC專訪說：「有個重要題材正在浮現，即民眾對價格更敏感，且在財務上更加謹慎。」他強調，手遊是App支出中受創最深的領域。面對物價及借款成本升高等經濟逆風，民眾正減少非必要的購買，遊戲產業對這方面的壓力感受尤深。

遊戲數據分析公司Ampere Analysis去年7月公布一項調查，全球2022年遊戲與服務銷售，包含遊戲主機和PC遊戲在內，預估比前一年萎縮1.2%至1,880億美元。在近幾年，手機遊戲的增成長一直是遊戲業的主要題材，大型遊戲發行商正大舉押注手遊開發商。

根據Data.ai，非遊戲類App去年表現更具韌性，消費金額年增6%至580億美元，消費增加主要來自串流平台、約會App及TikTok這類短影音平台的訂閱和App內購買。這類App的下載次數年增13%至1,650億次。

不過，Data.ai指出，這無助於抵銷手遊支出下滑的影響，去年整個App商店支出下滑2%至1,670億美元。

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