美石油需求能否觸頂下滑？取決於特斯拉vs.塑膠工業誰贏

特斯拉電動車未來銷量如能持續成長，將有助於降低美國石油需求。路透

彭博資訊報導，有一場拔河賽將決定2020年代美國石油 市場興衰。一邊是電動車 銷售不斷擴增，傳統車能源效率提升，以及在家工作趨勢持續壓低汽油需求；另一邊是塑膠製品用量有增無減，加上人口日增，合力推升石化產品消費量。

一言蔽之，彭博專欄作家Javier Blas稱之為「特斯拉 力抗塑膠工業」。

如果特斯拉及其電動車競爭對手贏了，那麼石油需求不久可望見頂，而化石燃料需求一旦降低，將有助於達到抗全球暖化目標。然而，目前看來，塑膠工業似乎仍占上風，使整體石油需求持續增加。

美國能源部的統計部門「能源資訊署」（EIA）10日率先發布第一份2024年油市預測報告，儘管是初步預測，仍提供一些指向未來趨勢的線索。國際能源署（IEA）和石油輸出國組織（OPEC）將分別在6月和7月發布2024年展望報告。

根據EIA的分析，2024年美國石油需求看增，估計將增至每日2,063萬桶，既超越2018年和2019年締造的前波高峰，更直追2004年和2007年創下的歷史最高紀錄（平均每日油需2,070萬桶至2,080萬桶）。

令人訝異的是，汽油用量--往年驅動美國石油需求的主力--已顯著減少。這顯示電動車銷售必須大幅成長，才能壓低整體油需。據EIA估計，2024年，美國汽油需求將減至每日873萬桶，比2018年水準大約每日減少60萬桶。但同時，用於石化工業的原料消費量增加得更快，到2024年可能升抵每日約400萬桶的歷史新高水準，比2018年的水準增加70萬桶。

世界其他地區也呼應這種趨勢，印度和中國大陸等新興市場的塑膠消費量尤其迅速成長。EIA預測，全球石油需求將在2024年升到每日1,022萬桶的空前最高水準，比2023年增加170萬桶，且高於2009年見到的疫前高峰（每日1,008萬桶）。既然預測需求仍將強勁成長，EIA進一步把石油需求觸頂的時間點往後挪。

總之，2024 EIA預測報告顯示，全球油需不但繼續朝改寫新高紀錄邁進，成長速度也未見緩和跡象。