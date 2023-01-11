我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FAA系統當機 全美航班暫時停飛

霍楚發布州情咨文 擬推增加住房、提高最低時薪

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

世界新聞網 周靜芝 / 即時報導

成功的退休生活需要妥善規劃，除了存足夠的錢來支付退休生活之外，還必須考慮醫療和長期照護的需要、想住在哪裡、可以獲得多少社安金、醫療保險的支付範圍有哪些，以及最終誰是遺產的繼承人等。

有時常被忽略的一個要素是，稅收會如何影響退休生活？以下是一些經常絆倒退休人員的稅收「陷阱」，以及可以在計劃時便採取哪些措施來防範。

退休計畫提款可能需要納稅

如果你一生都是勤奮的儲蓄者和投資者，並且在退休帳戶中達到了神話般的100萬美元的數字，那麼恭喜了！根據你的生活方式，這可能足以確保幸福的退休生活金錢無虞。但在過度陶醉於「百萬富翁」身份之前，請記得，多數退休計畫提款很可能是應納稅的。例如，如果所有的退休儲蓄都存放在401（k）計畫或IRA中，那麼從這些帳戶中提取的所有資金都可能需要納稅，但也有極少數例外，如果帳戶裡存的是稅後資金(after-tax money)。

可能會被迫接受應稅退休計劃分配

如果想透過避免分配來避免退休帳戶納稅，最好三思。除了羅斯 IRA（大多數提款都是免稅的）之外，國稅局會要求在年滿 70又1/2歲後開始進行強制性分配。即使你不想要或不需要這筆收入(或納稅義務)，依法仍會要求你接受它們。不這樣做的結果，可能會導致被罰應該提取金額的50%罰款。

如果有養老金，也需要為此納稅

養老金並不像以前那樣普遍，因為它們大多被所謂的固定繳款計劃（如401（k））所取代。然而，仍然有雇主維持養老金制度，而且通常是與政府相關的工作。但是，如果希望透過擁有養老金、而不是401（k）或IRA來避免退休金繳稅，那麼恐怕要事與願違了。養老金分配也被國稅局視為應該納稅，就像其他常見的退休計畫一樣。

社會福利可能會被徵稅

對於一些退休人士，社會安全福利不用繳稅。但是，如果有其他收入並超過社安局規定的門檻，則社安金的50%或85%將應納稅。個人和已婚納稅人的綜合收入門檻如下：

對於個人 -- 綜合收入在 25000 美元到 34000 美元之間者，50%的社安金須繳稅。綜合收入超過34000美元者，85%的社安金須繳稅。

對於已婚者 – 綜合收入在32000至44000美元者，50%的社安金須繳稅。綜合收入超過44000美元者，85%的社安金須繳稅。

依此計算，「綜合收入」被視為調整後總收入加上非應稅利息和一半的社安金。

房產稅可能會上漲

許多退休人士靠著固定收入生活，支出也相對固定。儘管通貨膨脹影響，多數生活成本隨著時間緩慢上升，但其中一些可以透過社安金的年度生活成本調整，或是投資回報來抵消。退休人士還可以透過購買較便宜的生活用品來削減開支。但是，如果你擁有自己的房屋，那麼費用不斷上漲的財產稅 (property taxes) 則是你無法控制的。過去幾年暴漲的房價，使一些房屋的評估價值和財產稅大幅上漲。雖然有些人會說這是一個好的改變，但對於不想出售房屋的退休人士來說，這相當於另一筆不斷上漲的費用，也會消耗他們的現金流。

退休帳戶中的資本收益將作為普通收入徵稅

如果你是位投資者，可能會明白長期資本收益或持有超過一年的資本收益，可以較低稅率享受優惠的稅收待遇。雖然一般收入，如工資或利息，按邊際稅率徵稅，但大多數長期資本收益僅面臨15-20%的稅率——甚至 0%，具體取決於你的收入。但是，即使你的401（k）或IRA中的所有收益都來自長期投資，仍須為這些類型的計畫的所有分配支付一般收入所得稅。

羅斯IRA分配也可能應納稅

避免退休帳戶納稅的最佳方法之一是使用羅斯 IRA。對羅斯IRA的供款是在稅後進行的，分配通常是免稅的。但是，情況並非總是如此。如果您在開設羅斯 IRA 後不到五年就從那裡領得分配，即使超過 59又1/2 歲，收入仍然應該納稅。如果未滿 59歲半，還將面臨過早提款的處罰。但是，對領取羅斯帳戶的存款始終是可以免稅的。

FIRE運動擁護者，可能會因退休計畫提款而面臨納稅和罰款

財務獨立、提前退休運動，也稱為FIRE，在尋求非傳統退休的年輕投資者中越來越受歡迎。雖然在30多歲或40多歲退休，肯定有很多好處，但在退休帳戶方面，可能會遇到一些問題。傳統IRA和401（k）計畫的分配不僅完全要納稅，在59歲半之前取出的錢，還需支付10%的提前提款罰款。雖然也有例外，但如果計劃用這種類型的錢來供應提前退休的生活，必須考慮額外的稅收和罰款。

可能面臨的遺產稅

如果預期的遺產在2022納稅年度超過1206萬美元——或夫妻超過2412萬美元，未來將不得不提交納稅申報表，並且可能會因超過這些限額而面臨繳稅。遺產稅率從相對溫和的18%開始，但對於僅比免稅額高出100萬美元的遺產，稅率迅速躍升至40%。審慎的稅務和遺產規劃可以大幅減少遺產繼承人的負擔，最好與稅務專家和/或遺產規劃律師合作，妥善保護個人的資產。

贈與也可能需要納稅

如果想避開遺產稅，及早規劃贈與是可以減少未來遺產繳稅的一種方式。對於 2022 納稅年度，國稅局允許個人每年向所選擇的任何對象贈與最多16000 美元——這可以是數人都收到高達16000 美元——而無需提交贈與稅申報表或納稅，高於2021年的額度15000 美元。對於聯合申報人，這一金額則加倍。國稅局還授予個人最高1206萬美元的終身豁免，或夫婦最高 2412萬美元的終身豁免；但是高於該金額則將被課贈與稅率。

退休金 社安金 投資

上一則

蘋果App Store已到高原期？開發人員收入數據露端倪

延伸閱讀

加州雞蛋受禽流感影響較輕 蛋價上漲還有通膨因素

加州雞蛋受禽流感影響較輕 蛋價上漲還有通膨因素
2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招

2023清單／理財篇／想存更多錢 就要執行這6招
理財百科／羅斯個人退休帳戶 6特點

理財百科／羅斯個人退休帳戶 6特點
美制裁俄金融業與富豪波塔寧 阻莫斯科獲作戰資金

美制裁俄金融業與富豪波塔寧 阻莫斯科獲作戰資金

熱門新聞

撇開執行長馬斯克個人行為對特斯拉股價的負面影響不談，特斯拉現在的股票估值似已脫離瘋狂領域，回歸較正常的價位。（路透）

特斯拉股票現在值得買了嗎？用巴菲特說的「體重計」量一量

2023-01-05 08:59
加拿大搖滾歌手布萊恩·亞當斯。(歐新社)

摩根大通：美股現況就像回到「1969年的夏天」

2023-01-05 09:31
特斯拉近日來股價走勢強彈，分析師認為主要反映技術面因素。（路透）

從黑熊翻身變紅牛 特斯拉股價逆轉勝有原因

2023-01-10 05:43
Bed Bath & Beyond傳未來幾周內會聲請破產保護。（路透）

Bed Bath & Beyond傳幾周內聲請破產 迷因股將淪水餃股

2023-01-05 20:10
美國股市2022年跌很慘，但分析師預期2023年美股走勢可望否極泰來。（路透）

「三股順風」引爆漲勢 2023美股躍漲20%非夢事

2023-01-07 18:28
聯邦眾院議長選舉拖了三天，歷經11輪投票仍難產，華爾街分析師看擔心僵局若再歹戲拖棚數周，2021年震撼全球金融市場的夢魘又將捲土重來。 圖／美聯社

眾院鬧劇變驚悚劇？市場擔心債限惡鬥重現2011夢魘

2023-01-06 10:01

超人氣

更多 >
危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用
中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」
詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己

詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己
與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎
金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你