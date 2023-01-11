注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

成功的退休生活需要妥善規劃，除了存足夠的錢來支付退休生活之外，還必須考慮醫療和長期照護的需要、想住在哪裡、可以獲得多少社安金 、醫療保險的支付範圍有哪些，以及最終誰是遺產的繼承人等。

有時常被忽略的一個要素是，稅收會如何影響退休生活？以下是一些經常絆倒退休人員的稅收「陷阱」，以及可以在計劃時便採取哪些措施來防範。

退休計畫提款可能需要納稅

如果你一生都是勤奮的儲蓄者和投資 者，並且在退休帳戶中達到了神話般的100萬美元的數字，那麼恭喜了！根據你的生活方式，這可能足以確保幸福的退休生活金錢無虞。但在過度陶醉於「百萬富翁」身份之前，請記得，多數退休計畫提款很可能是應納稅的。例如，如果所有的退休儲蓄都存放在401（k）計畫或IRA中，那麼從這些帳戶中提取的所有資金都可能需要納稅，但也有極少數例外，如果帳戶裡存的是稅後資金(after-tax money)。

可能會被迫接受應稅退休計劃分配

如果想透過避免分配來避免退休帳戶納稅，最好三思。除了羅斯 IRA（大多數提款都是免稅的）之外，國稅局會要求在年滿 70又1/2歲後開始進行強制性分配。即使你不想要或不需要這筆收入(或納稅義務)，依法仍會要求你接受它們。不這樣做的結果，可能會導致被罰應該提取金額的50%罰款。

如果有養老金，也需要為此納稅

養老金並不像以前那樣普遍，因為它們大多被所謂的固定繳款計劃（如401（k））所取代。然而，仍然有雇主維持養老金制度，而且通常是與政府相關的工作。但是，如果希望透過擁有養老金、而不是401（k）或IRA來避免退休金 繳稅，那麼恐怕要事與願違了。養老金分配也被國稅局視為應該納稅，就像其他常見的退休計畫一樣。

社會福利可能會被徵稅

對於一些退休人士，社會安全福利不用繳稅。但是，如果有其他收入並超過社安局規定的門檻，則社安金的50%或85%將應納稅。個人和已婚納稅人的綜合收入門檻如下：

對於個人 -- 綜合收入在 25000 美元到 34000 美元之間者，50%的社安金須繳稅。綜合收入超過34000美元者，85%的社安金須繳稅。

對於已婚者 – 綜合收入在32000至44000美元者，50%的社安金須繳稅。綜合收入超過44000美元者，85%的社安金須繳稅。

依此計算，「綜合收入」被視為調整後總收入加上非應稅利息和一半的社安金。

房產稅可能會上漲

許多退休人士靠著固定收入生活，支出也相對固定。儘管通貨膨脹影響，多數生活成本隨著時間緩慢上升，但其中一些可以透過社安金的年度生活成本調整，或是投資回報來抵消。退休人士還可以透過購買較便宜的生活用品來削減開支。但是，如果你擁有自己的房屋，那麼費用不斷上漲的財產稅 (property taxes) 則是你無法控制的。過去幾年暴漲的房價，使一些房屋的評估價值和財產稅大幅上漲。雖然有些人會說這是一個好的改變，但對於不想出售房屋的退休人士來說，這相當於另一筆不斷上漲的費用，也會消耗他們的現金流。

退休帳戶中的資本收益將作為普通收入徵稅

如果你是位投資者，可能會明白長期資本收益或持有超過一年的資本收益，可以較低稅率享受優惠的稅收待遇。雖然一般收入，如工資或利息，按邊際稅率徵稅，但大多數長期資本收益僅面臨15-20%的稅率——甚至 0%，具體取決於你的收入。但是，即使你的401（k）或IRA中的所有收益都來自長期投資，仍須為這些類型的計畫的所有分配支付一般收入所得稅。

羅斯IRA分配也可能應納稅

避免退休帳戶納稅的最佳方法之一是使用羅斯 IRA。對羅斯IRA的供款是在稅後進行的，分配通常是免稅的。但是，情況並非總是如此。如果您在開設羅斯 IRA 後不到五年就從那裡領得分配，即使超過 59又1/2 歲，收入仍然應該納稅。如果未滿 59歲半，還將面臨過早提款的處罰。但是，對領取羅斯帳戶的存款始終是可以免稅的。

FIRE運動擁護者，可能會因退休計畫提款而面臨納稅和罰款

財務獨立、提前退休運動，也稱為FIRE，在尋求非傳統退休的年輕投資者中越來越受歡迎。雖然在30多歲或40多歲退休，肯定有很多好處，但在退休帳戶方面，可能會遇到一些問題。傳統IRA和401（k）計畫的分配不僅完全要納稅，在59歲半之前取出的錢，還需支付10%的提前提款罰款。雖然也有例外，但如果計劃用這種類型的錢來供應提前退休的生活，必須考慮額外的稅收和罰款。

可能面臨的遺產稅

如果預期的遺產在2022納稅年度超過1206萬美元——或夫妻超過2412萬美元，未來將不得不提交納稅申報表，並且可能會因超過這些限額而面臨繳稅。遺產稅率從相對溫和的18%開始，但對於僅比免稅額高出100萬美元的遺產，稅率迅速躍升至40%。審慎的稅務和遺產規劃可以大幅減少遺產繼承人的負擔，最好與稅務專家和/或遺產規劃律師合作，妥善保護個人的資產。

贈與也可能需要納稅

如果想避開遺產稅，及早規劃贈與是可以減少未來遺產繳稅的一種方式。對於 2022 納稅年度，國稅局允許個人每年向所選擇的任何對象贈與最多16000 美元——這可以是數人都收到高達16000 美元——而無需提交贈與稅申報表或納稅，高於2021年的額度15000 美元。對於聯合申報人，這一金額則加倍。國稅局還授予個人最高1206萬美元的終身豁免，或夫婦最高 2412萬美元的終身豁免；但是高於該金額則將被課贈與稅率。