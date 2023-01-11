我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

金球獎電影類得獎名單出爐 「法貝爾曼」劇情類最佳影片

巴菲特入股日本商社績效驚人 三菱和三井回報均逾100%

編譯劉忠勇／綜合外電
三菱商事和三井物產自巴菲特2020年入股以來，股價分別上漲100%和130%。（美聯社）
三菱商事和三井物產自巴菲特2020年入股以來，股價分別上漲100%和130%。（美聯社）

巴菲特投資當年乏人問津的日本五大商社，如今績效傲人。拜原物料行情大漲所賜，這些商社獲利邁向新高，其中三菱商事和三井物產股價自波克夏入股以來已上漲逾一倍。

日本五大商社在全球各地投資能源和原物料事業，專注於石油、煤炭、銅、液化天然氣項目。去年因原物料價格大漲，這些商社靠這些投資進帳甚豐，也靠這些天然資源的貿易而獲利。據彭博分析，日本五大商社在3月為止的財政年度獲利可望創下3.9兆日圓（294.9億美元）的歷史新高。

其中兩家最賺錢的三菱商事和三井物產自巴菲特2020年入股以來，股價分別上漲100%和130%。

巴菲特的波克夏公司（Berkshire Hathaway）首先公開對五大商社的持股，是在2000年8月。據彭博報導，當年對每家商社各持有5%股票，價值總計60億美元。

兩個月前，波克夏揭露對五家商社持加持股至6.5%左右，按目前匯率相當於120億美元。

彭博分析指出，日本商社經歷長年獲利停滯不前、股價也表現不佳的光景。2020年以前，五大商社合計淨利長達十年維持在大約1.5兆日圓。

日本 波克夏 投資

上一則

蘋果2025年 棄博通關鍵晶片

下一則

美明數據揭曉抗通膨成功？Fed說仍需努力 富豪比做登月

延伸閱讀

巴菲特破例「干政」 反對家鄉建輕軌 建議拓展公車路網更便民

巴菲特破例「干政」 反對家鄉建輕軌 建議拓展公車路網更便民
「股神」巴菲特破例干政 反對家鄉建輕軌、籲公投

「股神」巴菲特破例干政 反對家鄉建輕軌、籲公投
美股現吉兆：巴菲特說的「金錢移轉」可能正發生

美股現吉兆：巴菲特說的「金錢移轉」可能正發生
巴菲特老搭檔：讓世界轉動的不是貪婪 是嫉妒

巴菲特老搭檔：讓世界轉動的不是貪婪 是嫉妒

熱門新聞

撇開執行長馬斯克個人行為對特斯拉股價的負面影響不談，特斯拉現在的股票估值似已脫離瘋狂領域，回歸較正常的價位。（路透）

特斯拉股票現在值得買了嗎？用巴菲特說的「體重計」量一量

2023-01-05 08:59
加拿大搖滾歌手布萊恩·亞當斯。(歐新社)

摩根大通：美股現況就像回到「1969年的夏天」

2023-01-05 09:31
Bed Bath & Beyond傳未來幾周內會聲請破產保護。（路透）

Bed Bath & Beyond傳幾周內聲請破產 迷因股將淪水餃股

2023-01-05 20:10
特斯拉近日來股價走勢強彈，分析師認為主要反映技術面因素。（路透）

從黑熊翻身變紅牛 特斯拉股價逆轉勝有原因

2023-01-10 05:43
美國股市2022年跌很慘，但分析師預期2023年美股走勢可望否極泰來。（路透）

「三股順風」引爆漲勢 2023美股躍漲20%非夢事

2023-01-07 18:28
聯邦眾院議長選舉拖了三天，歷經11輪投票仍難產，華爾街分析師看擔心僵局若再歹戲拖棚數周，2021年震撼全球金融市場的夢魘又將捲土重來。 圖／美聯社

眾院鬧劇變驚悚劇？市場擔心債限惡鬥重現2011夢魘

2023-01-06 10:01

超人氣

更多 >
危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用

危害健康堪比二手菸 聯邦擬禁瓦斯爐…紐約新房已不能再用
美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」
中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」

中國駐美使領館最新通知 回應「十年簽證」
與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎

與妻女闊別7年 中餐館下班車禍奪命 華男團圓夢碎
詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己

詐騙電話猖獗 專家教你怎麼辨別和保護自己