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美利率會升破5%？新債王岡雷克：聽債市的、別聽Fed

編譯葉亭均／綜合外電
雙線資本公司創辦人岡雷克（Jeffrey Gundlach）。（路透）
雙線資本公司創辦人岡雷克（Jeffrey Gundlach）。（路透）

被媒體封為「新債券天王」、知名固定收益基金經理人岡雷克（Jeffrey Gundlach）表示，試圖釐清未來利率發展情勢的投資人，應該要關注債券市場而非聯準會（Fed）。

雙線資本（DoubleLine Capital）執行長岡雷克10日在網路上對聽眾表示：「我在金融圈40多年的經驗強烈建議投資人應該觀察市場的說法，更甚於聯準會的說法。」

多位聯準會官員已表示他們預期會將政策利率目標調高至超過5%並維持一段時間，目前利率區間為4.25%至4.5%。然而，市場顯然持懷疑態度，交換合約當前的定價認為利率會在不到5%的水準達高峰，同時顯示決策官員年底前就會降息，原因是美國遭遇經濟衰退的壓力。

由於近期數據顯示美國薪資成長趨緩、服務業景氣萎縮，美國公債殖利率已大幅下滑。美國各天期公債殖利率不但沒有突破5%，還低於當前的利率區間，就連2年期公債殖利率10日也才逼近4.25%。

岡雷克也要投資人注意殖利率曲線倒掛現象。他說，倒掛的殖利率曲線總是在衰退相對不久前發生，「這讓許多債券策略有巨大上行空間」。

根據岡雷克的說法，債券比股票更具吸引力，投資人現在應該偏向60%債券與40%股票的配置，而非傳統的六成股票/四成債券的配置。

殖利率 債券 投資

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