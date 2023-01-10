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全體加薪…Uniqlo日本員工調漲達4成 接近歐美水準

編譯林奇賢／綜合外電
優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷，將在3月把日本正職員工的年薪最多調漲四成左右，接近該公司在歐美市場招聘人手的薪資水準。路透
優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷，將在3月把日本正職員工的年薪最多調漲四成左右，接近該公司在歐美市場招聘人手的薪資水準。路透

快時尚品牌優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing），將在3月把日本正職員工的年薪最多調漲四成左右，接近該公司在歐美市場招聘人手的薪資水準，以便在全球靈活部署人力。

日經新聞報導，約8,400人將因而受惠，包含迅銷總部以及門市人員。每月起薪將調漲至30萬日圓（約合2300美元），比當前的25.5萬日圓（約合1900美元）高出不少。新的門市主管則從29萬日圓（約合2200美元）調高到39萬日圓（約合3000美元）。

雖然迅銷2020年曾針對特定正職員工調高起薪，但如今此舉將是這家日企採用當前薪酬制度20多年來，首次對全體員工加薪。

迅銷去年9月也調高兼職人員的時薪，平均調幅約20%。

該公司旗下員工依能力、成就等因素，分為約20個敘薪級別。作為調薪計畫的一環，該公司將對每個級別設定新的基本薪資，並取消當前按職稱、地點來給予額外津貼。

整體來說，這些改變料將使該公司在日本的勞動成本增加15%左右。

隨著迅銷成為全球第三大的服飾公司，也聚焦日本以外的市場。Uniqlo全球營運部門貢獻全集團一半的營收，並在截至去年8月的上個會計年度，帶來比日本國內還多的營業利益。

迅銷希望，統一該公司的全球薪資標準、把日本薪資調高到接近國際標準，藉此讓更多在日本受訓的員工派駐海外，或海外員工調派日本。

而此舉可望鼓勵更多追求全球人才的日企跟進。

東京商工研究發現，在3,213家日本上市企業中，2021年度平均每名員工薪資為605萬日圓，僅110家企業平均年薪在900萬日圓以上。

顧問業者美世（Mercer）指出，截至去年12月，美國管理階層的薪資是日本的兩倍，且同家企業的中國大陸主管，也比日本賺得多。

迅銷的日本員工平均年薪為959萬日圓，讓該公司成為日本最大方的零售商之一。但這個數字相比貿易公司、外商或海外企業，仍然偏低。

日本 營收 零售商

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