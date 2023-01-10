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鮑爾這番話…美股收高 那指漲了1%

編譯林奇賢／綜合外電
美國股市周二（10日）收高，那指連三漲，而投資人正在等待即將在本周陸續公布的美國CPI數據和企業財報。路透
美國股市周二（10日）收高，那指連三漲，而投資人正在等待即將在本周陸續公布的美國CPI數據和企業財報。路透

美國股市周二（10日）收高，那指連三漲，因聯準會（Fed）主席鮑爾稍早發表演說時未直接針對貨幣政策發言，被解讀成「未放鷹」，而投資人正在等待即將在本周陸續公布的美國CPI數據和企業財報。

道瓊工業指數上漲186點，漲幅0.6%，至33,704.10點，史坦普500指數上漲27.16點，漲幅0.7%，報3,919.25點，那斯達克綜合指數上漲106.98點，漲幅1.0%，收在10,742.63點。費城半導體指數上漲34.54點，漲幅1.3%，收在2,721.29點。

鮑爾10日在瑞士央行贊助的論壇上發表談話，這也是他今年首次在公開場合亮相，他認為Fed的獨立性對遏制通膨來說至關重要。

儘管鮑爾在瑞典央行論壇上未直接談到Fed的下一步，但他表示「為恢復物價穩定可能需要在短期內採取不受歡迎的措施」。

億萬富豪Paul Tudor Jones把鮑爾的抗通膨比擬為登月任務，認為他面對的是40年來最艱鉅的經濟環境。他另指出，如果鮑爾成功完成任務，預計美股今年可能會上漲7%至8%，但如果通膨惡化，需繼續升息，就會提高經濟下滑的風險。

Ingalls & Snyder資深投資組合策略師Tim Ghriskey表示，「每個人都緊盯Fed的一言一語」，而鮑爾「確實沒談到任何」關於貨幣政策的事。

投資人正等待12日公布的美國CPI數據，上月美國通膨料將出現一些降溫。

CME FedWatch網站顯示，交易員如今預期，2月Fed僅升息1碼（0.25個百分點）的機率較高。

Tim Ghriskey說：「目前有些指標顯示，通膨大幅放緩，投資人期盼的確實是，主要通膨數據出現下降，而這可能吸引Fed的注意力。」

亞馬遜上漲2.9%，為那指和標普帶來最大的提振。而其他大型科技股也都收漲，例如Meta漲2.7%，Google母公司字母（Alphabet）漲0.5%，蘋果漲0.5%。

微軟收漲0.8%，先前Semafor引述知情人士報導，這家科技公司正在洽談對聊天機器人ChatGPT開發商投資100億美元。

在標普11大類股中，通訊服務類股表現最佳，能源類股也隨油價上漲。

本周也迎來財報季，各家美國企業將公布去年度第4季財報，由華爾街大銀行打頭陣。

投銀傑富瑞金融集團收漲3.8%，該公司先前公布的財報顯示，去年投銀業務營收創史上第二佳，不過第4季獲利也銳減52.5%。

數據顯示，分析師預測標普成分股上季獲利會比一年前下滑2.2%。

部分投資人希望看到Fed可能很快會給各界喘息空間的跡象，Fed去年一連調高聯邦資金利率七次。

世銀周二表示，全球GDP今年全年可能只成長1.7％，只有去年6月預測成長幅度3.0%的一半。如果預測屬實，這將是過去三十年來倒數第三低，僅次於2009年和2020年。

鮑爾 投資 指數

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