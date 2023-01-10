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油價跌怎麼石油股逆勢漲？分析師：有內情

編譯湯淑君／綜合外電
今年來油價下跌，但能源股仍上漲，分析師認為這是漲勢後繼有力的好兆頭。圖／路透
今年來油價下跌，但能源股仍上漲，分析師認為這是漲勢後繼有力的好兆頭。圖／路透

今年來，油價重挫但美國石油股目前為止卻逆勢上漲。分析師認為，這走勢看似奇怪，顛覆投資人原以為能源股會尾隨油價大跌的看法，對能源股後市可能是吉兆。

財經新聞網站MarketWatch報導，截止9日（周一）收盤，今年來布蘭特原油價格已大跌7.3%，收在每桶79.65美元。西德州中級原油（WTI）今年來跌幅達7%，報每桶74.63美元。

舆此同時，能源特選產業SPDR基金（代碼：XLE）今年來挺升3.3%，SPDR標普石油與天然氣探勘與生產ETF（代碼：XOP）也漲3.5%。石油巨擘埃克森美孚（Exxon Mobil，代碼XOM）漲1.8%，一些頁岩油生產商股價跳得更高，例如Diamondback Energy（代碼：FANG）年初至今已勁漲7.5%。

分析師指出，油價回落但能源股表現相對出色，一大因素是能源公司營運效率已大幅提升，找到在油價下跌時也能獲利的方法。所以，即使油價最近走跌，投資人仍看好這些公司的石油盈餘續強，讓股價漲勢後繼有力。

另一因素是，MKM Partners分析師Leo Mariani指出，能源股表現較佳，也是因為一些重要指數提高了能源成分股的權重。富時羅素去年6月就把更多能源公司納入某些成長股指數，例如羅素2000成長股指數中的能源股比重就從4.7%大幅提高到8.2%。有些能源公司也加入更大型的成長股指數，例如Ovintiv（代碼：OVV）就從羅素2000指數移往羅素1000成長股指數。指數轉換可能吸引新一批投資人買進，使漲勢延續得更久；而成長股投資人也較願意抱持更長遠的投資視野，給予能源股高於價值股的股票估值。

還有一個因素：石油公司股價表現優異，也反映他們比其他類型的公司賺進更多現金，即使油價下挫亦然。摩根士丹利分析師Devin McDermott說，根據最近石油與天然氣價格推估，能源公司的自由現金流收益率可達10%，儘管低於去年的18%，但仍是標普500成分股公司平均值的兩倍左右。他估計，假如油價漲上每桶100美元，這項收益率甚至可能超越去年水準，升到19%。

就自由現金流和股東回報率展望而論，McDermott最看好的能源股包括：Suncor(代碼：SU)、Marathon Oil(代碼：MRO)和Diamondback。

油價 指數 石油

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