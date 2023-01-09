東京通膨率40年來首度升破4% 家庭開始縮減支出

東京去年12月剔除生鮮食品的消費者物價（CPI）上揚4%，顯示物價加速上漲。（美聯社）

東京通膨率竄升至4%，為1982年來首見，但在物價加速上升的同時，傷害消費者支出的跡象也隨之浮現。

日本 總務省10日公布，在東京，12月剔除生鮮食品的消費者物價（CPI）上漲4%，高於分析師 原先預估的3.8%增幅。

食品和能源都是拉高東京通膨率的因素。加工食品價格年比上漲7.5%。

東京的通膨數據是全日本趨勢的領先指標，該數據加速上揚顯示日本的物價增速可能在去年12月已加快。

儘管東京的通膨率過去七個月來已超過日銀（央行 ）設定的2%目標，但不太可能說服日銀總裁黑田東彥認為這股趨勢將延續。日銀預期通膨率在4月起的新年度降低。黑田已表示，央行將維持寬鬆貨幣政策，直到日本達成可延續的通膨目標並伴隨著薪資成長。

不過，近期數據已比央行的目標高一倍，可能會引發市場推測日銀繼12月意外宣布放寬殖利率曲線控制區間後，將進一步政策轉向。日銀預定下周召開政策會議。

另一個數據顯示，日本家庭支出在去年11月下滑，為三個月來首見，顯示通膨浪潮已經開始侵蝕家庭支出。

薪資成長疲軟也可能讓消費者的信心降低，稍早的數據顯示日本勞工11月實質薪資下滑幅度寫下2014年來最大。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）分析師表示：「展望未來，我們預期核心通膨率在2023年第1季減緩至約2.6%，低於2022年第4季的3.6%。1月開始發放的補貼，加上電力和瓦斯費用折價，應該會讓第1季核心CPI降低多達0.8個百分點。近期日圓升值，可能有助限制進口物價漲幅。」