市場小心了 經濟學家眾智認為Fed升息只會更高且升過頭

柏克萊加州大學教授羅莫認為，Fed很難避免升息升過了頭。（路透）

全世界經濟看來正步入更艱難的時期，不僅利率 將更高，地緣政治緊張局勢加劇，不確定性也更加明顯。因此，市場恐難免再受震盪。

這是昨天在紐奧良登場的美國經濟學會（American Economic Association）年會上所發出的信息。經濟領域的精英、像是前美國財政部長桑默斯、前國際貨幣基金組織首席經濟學家羅格夫（Kenneth Rogoff）以及前英國央行決策者傅碧絲（Kristin Forbes），都對未來面臨的風險發出警告。

超低利率以及中國經濟快速成長的時代即將過去，投資人和決策者面對的新世界是美中競爭加劇、危險的債務膨脹漸漸成為常態。

「我們正處於充滿衝擊的時代，」哈佛大學教授羅格夫說。「我們可能正處於全球經濟的轉折點。」羅格夫認同桑默斯的觀點，「從歷史經驗和邏輯來看，非常低的利率可能不復返」。

Fed升息 寧可過緊

倫敦政經學院經濟學家雷斯（Ricardo Reis）認為，Fed升息可能比市場預期更高，「所有風險都上揚，最起碼升到5.5%。市場將受重創。」Fed上個月將基準利率升至4.5%，官員預測最後會升到5%。

雷斯指出，Fed 2021年因未能認清通膨持續上揚，已如驚弓之鳥，「所以我認為，他們會有過度緊縮的傾向，不論是基於合理判斷，或者是出於對矯正過去錯誤的疑慮，升息會比大家預期得更緊。」

歐巴馬時期的白宮顧問、現為柏克萊加州大學 教授羅莫（Christina Romer）也認為，Fed很難避免升息升過了頭。她周末在一場專題演講中說：「由於有效應延遲的關係，決策者對於何時停止升息或轉向會面臨非常困難的抉擇。」

經濟學家發出預警之際，投資人卻對聯準會（Fed）能在不導致經濟衰退情況下遏制高通膨的能力抱有更大的希望。美國股市和美債周五大漲，勞工部公布的就業報告顯示上個月薪資成長放緩，而失業率回落至數十年低點。

市場目前所反映的利率水準預料，美國利率會在6月到頂且不超過5%，低於12月就業數據公布前的5.1%，而今年底會降到4.5%，低於數據前的4.7%。

其他不確定性

面對這種不確定性，與會經濟學家提出和Fed矛盾的建議。諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）警告，信用緊縮會損害經濟，對降低通膨幾乎無益，因為通膨是由疫情和俄羅斯入侵烏克蘭引發的供應衝擊所致。

傅碧絲表示，對新冠肺炎疫情的政策反應「帶來了新的脆弱性和風險。」

政府債務的大量增加，加劇財政危機的風險，而疫情時代的低利率政策引發了可能最終破裂的資產泡沫。她認為，隨著信用成本飆升，這種脆弱性可能「來得早而不會來得遲」。

羅格夫說，另一個長期的結構性轉變是中國長期經濟成長大幅放緩，而中國經濟成長在最近幾十年為全球經濟提供了動力。

雖然隨著防疫動態清零措施取消，中國經濟今年可望迎接反彈，但羅格夫強調中國經濟成長模式嚴重依賴過度基建支出和房地產市場來拉動GDP。據他估計，占中國GDP比重超過60%的較小城市的房價已經下跌20％。

儘管中國經濟放緩，但美中之間在從電腦晶片到太平洋地區軍事平衡等各方面的競爭不大可能緩和。

柏克萊加州大學經濟學家艾肯格林（Barry Eichengreen）則警告，美中在台灣問題上的摩擦可能引發經濟衝擊，或將比俄羅斯入侵烏克蘭後的衝擊要「大上幾級」。