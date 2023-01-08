今年大宗商品市場 端看中國重啟國境、Fed貨幣政策

日經報導，美國的貨幣政策、中國重啟國境，將是影響今年全球大宗商品市場的兩大關鍵。（路透）

美國的貨幣政策、中國重啟國境，將是左右今年全球大宗商品市場的兩大關鍵。儘管分析師的預測有的看多，有的看空，但他們都同意，多數商品都不太可能漲到去年攀抵的水準。

日經新聞報導，紐約西德州 原油期貨去年6月飆漲到每桶122美元，為2008年以來最高，如今卻徘徊在76美元左右。野村證券資深經濟學家大越龍文預測，西德州原油今年將漲到每桶90美元的水準，基於中國嚴格的防疫政策已告一段落，並在8日取消對國際旅客強制隔離的規定，全球石油 需求料將擴張。

大越說：「即便中國經濟復甦緩慢，導致油價 下跌，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）可能也會透過減產來維持油價在每桶70美元以上。」

天然氣價格去年也大漲。亞洲液化天然氣（LNG）價格指標Japan/Korea Marker（JKM）期貨，去年8月漲到破紀錄的每百萬英熱單位69美元，如今回落在29美元左右。大越預測，在中國經濟復甦下，JKM可能漲到每百萬英熱單位40美元或更高。

根據英國衛生分析公司Airfinity，中國新增確診人數料將在13日達到最高峰，單日新增370萬名病例。而大越說，當局可能在那之後祭出刺激措施，藉此提振第2季的經濟，從而影響全球需求和大宗商品的流動。

銅價對中國特別敏感，因全球對於銅的需求有一半來自該國。倫敦金屬交易所三個月銅期貨去年3月攀抵每公噸1萬375美元，近期價格約為每公噸8300美元。住友公司全球研究首席經濟學家本間隆行預測，今年銅價將介於每公噸7000~9000美元之間，不可能像去年一樣突破1萬美元關卡。

美國貨幣政策將是另一個預測銅價的和其他大宗商品走勢的關鍵。聯準會（Fed）去年升息使美元走強，從而影響這個市場。

花旗研究分經濟學家去年12月說：「我們預估，中國終結清零帶動的經濟復甦，以及Fed政策轉向，將促使銅價反彈，預估今年底時為每噸8,500美元。」

由於黃金是不孳息的資產，因此對利率變動格外敏感。Fed調高利率，往往會促使投資人賣出黃金，這也是紐約黃金期貨從去年3月衝上的每英兩2058美元滑落到如今約1860美元的原因之一。

Market Strategy Institute金市分析師龜井幸一郎說，待Fed召開3月決策會議，我們就能粗略推敲出Fed何時停止升息。他預測，隨美元走軟，金價今年將介於每英兩1770美元至2000美元之間。

報導指出，其他影響大宗商品的因素還包括資源國族主義，以及投資不足。