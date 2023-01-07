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半導體寒冬延續 三星第1季營利恐現赤字

中央社首爾7日專電
作為三星主力的記憶體表現大受國際景氣影響，分析預期今年上半年狀況可能更加惡化，甚至可能出現13年來首次赤字。(路透)
作為三星主力的記憶體表現大受國際景氣影響，分析預期今年上半年狀況可能更加惡化，甚至可能出現13年來首次赤字。(路透)

三星電子6日公布2022年第4季營收預測，預期這季營利將較前一年同期大減69%，來到33季以來新低；作為三星主力的記憶體表現大受國際景氣影響，分析預期今年上半年狀況可能更加惡化，甚至可能出現13年來首次赤字。

三星電子6日公布去年第4季初估營收，預估銷售額70兆韓元（約550億美金）、營利4.3兆韓元（約34億美金），較先前預期的銷售額72.7兆韓元、營利6.8兆韓元大幅下調，在全年銷售額預計創下300兆韓元新高同時，第4季營利卻來到2014年第3季以來低點。

在電子產品需求減少的大環境影響下，三星全年銷售額仍能續創新高實屬不易，對於營利不如預期的原因，三星罕見在宣布初估營收時提供詳細說明，指出國際景氣遲滯等外部環境的不確定性延續，加上廠商年底消化庫存，造成記憶體部門需求低迷；對各國央行持續升息，加上經濟不振等預期，降低消費者欲望，智慧型手機銷售走緩，也讓電子部門銷售較上一季大幅減少。

韓國券商原本預期三星電子2022年第4季營利可達6兆韓元，但國際經濟遲滯帶來的影響遠比預期更大，在高物價、高匯率、高升息的三重壓力下，國際半導體市場史無前例的寒冬期會持續到何時尚待觀察。

韓媒money today指出，三星電子去年第3季營利率徘徊在10%左右，NAND快閃記憶體部門甚至已出現赤字，韓國大信證券、BNK投資證券近期都分別預測三星今年第1季營利可能出現695億韓元、甚至2900多億韓元赤字。

根據韓國經濟報導，已有券商預期三星今年全年銷售額將較去年的301.7兆韓元減少至301.1兆韓元，營收則可能從43.3兆韓元大減至32.1兆韓元。

不只三星，全球排名第3的美國美光科技（Micron）在上月公布財報已時隔7年出現赤字，預告將縮減人力；排名第2的韓國SK海力士也預估去年第4季營利為赤字，整體產業前景並不樂觀。

作為三星電子主力的記憶體需求在疫情影響減緩後持續縮減，谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）等主要資訊業者調整伺服器庫存規畫及對數據中心投資趨向保守也是一大影響因素。業界人士指出，記憶體價格近期持續下跌，但出貨量並未明顯增加。

三星至今保持「不考慮特意減產（記憶體）」的立場，但在競爭對手美光、SK海力士接連宣布減產規畫的狀況下，外界仍關注三星的戰略是否可能有所變化。

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