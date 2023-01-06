眾院鬧劇變驚悚劇？市場擔心債限惡鬥重現2011夢魘

聯邦眾院議長選舉拖了三天，歷經11輪投票仍難產，華爾街分析師看擔心僵局若再歹戲拖棚數周，2021年震撼全球金融市場的夢魘又將捲土重來。 圖／美聯社

聯邦眾院 議長選舉拖了三天，歷經11輪投票仍難產，眾院共和黨領袖麥卡錫只能對議長寶座望而興嘆，如此難堪局面百年僅見，令華爾街分析師看得心驚膽跳，擔心僵局萬一持續數周仍無解，2021年震撼全球金融市場的夢魘又將捲土重來。

AGF投資 公司首席美國政策策略師瓦里耶（Greg Valliere）說：「如果眾院僵局再拖個幾星期或更久，市場恐怕得擔心財政政策橫生變數。」

Evercore ISI資深美國政策與政治策略師馬科斯（Tobin Marcus）5日也在致客戶報告中提到，共和黨鬧內訌「對今夏舉債上限之爭是不祥之兆」。

Cowen's華盛頓研究集團常務董事柯魯格（Chris Krueger）預料，接下來可能有三種結局：1.共和黨黨鞭史卡利斯踢掉麥卡錫、當選議長。2.由某個能協調各派系的黨內領袖出線。3.推舉臨時議長好讓議事能夠啟動。在議長選出之前，新科議員無法宣誓就職，議事也將停擺。

短期內，眾院僵局不至於害聯邦政府關門，因為去年底國會兩院已通過預算 法案並交由總統拜登簽署，讓聯邦政府有充裕資金可持續運作到9月財政年度結束。

7月債限危機臨頭？

但眾議員內鬥不止仍可能耽擱其他正事，其中最重要的莫過於7月將遭遇的舉債上限議題。華府非營利機構「聯邦預算問責委員會」（CRFB）說，上一回聯邦政府支出上限獲國會批准提高，是在2021年12月，當時提高2.5兆美元到31.381兆美元，有效期限可望延續到今年7月。之後，國會必須敲定新協議，決定是否予以提高。

投資人現在固然可把眾院議長難產當鬧劇旁觀，但若僵局久久不解，遲早市場也會受到波及。畢竟辯論下任眾院議長選誰，攸關日後的國債上限之爭怎麼打。令許多投資人餘悸猶存的前例發生在2011年夏季，當年債限之爭纏鬥多時，眼看就要拖著美國陷入一波金融危機，導致信評公司標準普爾（S&P）摘除美國AAA頂級長期主權債信評等，震驚全球金融市場。

債限之爭在爭什麼？

在此之前，高盛就警告，「債限」是2023年金融市場面臨的最大政治風險，到夏季或初秋，國會非得提高舉債上限不可，否則已獲國會授權的支出計畫將欠缺財源，難以推行。

往年的債限爭執被政客包裝成「一場迫使政府量入為出的聖戰」。但更貼切的比喻是，倘若未能提高舉債上限，就像「刷卡購物後拒繳信用卡帳單」。如今，瓦里耶擔心，揮舞「讓美國再度偉大」（MAGA）旗幟的群眾「將利用這個議題鼓動反政府聖戰」。

巴隆周刊（Barron's）報導，美國大眾普遍支持平衡預算、抑制國債膨脹的概念，但卻不喜歡一些具體的減債措施，例如加稅、大砍支出、大舉翻修聯邦醫療保險（Medicare）和社會福利制度。而在聯準會（Fed）把聯邦資金利率升到超過4%並減持美國公債後，償債成本愈來愈高，債息支出占稅收比率升高勢必會排擠其他支出，使問題更複雜。

但從蛋頭學者角度上電視理性分析聯邦預算問題，觀眾大概聽得霧煞煞；更能譁眾取寵的表演，是對提高債限支應原先支出堅決說「不」，而不是設法因應未來的預算挑戰。Strategas Research Partners分析團隊推測，眾院共和黨議員可能不會投票支持提高債限，即使此案與減支措施綁在一起亦然；民主黨這方則可能不願配合大砍預算。Strategas分析師預言：「若無重大轉變，今年春、夏季將面臨一場惡鬥--國會被迫在見解嚴重分歧和政治兩極對立環境下，提高舉債上限。」

市場會受什麼影響？

從股市狹隘觀點來看，2011年夏季國會陷入債限惡鬥期間，美股史坦普500指數跌幅逾10%。

那齣鬧劇後來演變成驚悚劇，最恐怖的時刻發生在標準普爾把山姆大叔債信調降一級，從「AAA」降到「AA+」。這家信評公司當時說：「這次降級反映我們的看法：在持續遭遇財政和經濟挑戰之際，美國決策和政治制度的效力、穩定和可預測性已減弱。」

十多年後的今天，情況似乎毫無改善。瓦里耶說，極右派甚至可能樂見美國聯邦政府債務違約，好強迫拜登政府大刀闊斧刪砍支出。

諷刺的是，2011年美國債信破天荒遭降級，竟觸動美國公債價格飆漲、殖利率陡降，因為時局動盪時，投資人一窩蜂遁入優質資產規避風險。

總之，眾院議長之爭只是預先彩排罷了，真正令市場驚心動魄的大戲還在後頭。