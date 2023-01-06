美12月就業降溫 Fed可望縮小升息幅度 道瓊期指漲逾1%

美國去年12月非農就業人數增加22.3萬人，比11月縮減，但高於市場預估。 美聯社

美國12月就業 報告各項數據普遍顯示勞動市場依然堅實，但緊俏程度稍降，非農就業增加人數及工資升幅都溫和下降，勞動參與率回升；由於聯準會（Fed）目前最重視薪資升幅，因此預料2月1日會議升息幅度進一步縮小到1碼的機率更高。10年期美債殖利率 下降，美股期指彈升約1%，道瓊期指漲逾350點。

美國勞工部 6日公布，上月非農就業人數增加22.3萬人，比11月時的增加人數25.6萬人（修正後數據）縮減，但高於市場預估的新增20.2萬人；另外10月及11月就業人數總共下修2.8萬人。

至於平均時薪比11月增加0.3％，低於市場預估及11月時的0.4%升幅（修正後數據）；比起去年同期上升4.6%，低於預估的5.0%，也低於11月時的4.8%年升幅（修正後數據）。平均每人每周工時為34.3小時，低於預估及11月時的34.4小時，平均工時已連續兩個月都縮短0.1小時。工資升幅縮小，應該是Fed樂見的消息。

失業率下降到3.5%，再度跌回50年低點；低於預估的3.7%，也低於11月時的3.6%（修正後數據）；勞動參與率大幅上升0.2個百分點，為62.3%，也高於預估的62.2%，顯示回流職場的勞工人數明顯增加，勞動力供給趨鬆。

值得注意的是11月各項數據普遍遭到下修，包括就業人數及薪資升幅等要項，顯示勞動市場開始降溫的時間更早。